Фондовые индексы США завершили торги 25 января в плюсе на оптимизме в отношении текущего сезона отчетности, к которому прибавилось объявление о временной договоренности для прекращения шатдауна на три недели. S&P500 прибавил 0,85%.

Котировки доллара откатились, завершив неделю перед заседанием ФРС и новым этапом торговых переговоров между США и Китаем почти нейтрально. Курс пары EUR/USD поднялся почти на 1%, до $1,1406.

Мировые фондовые площадки начали неделю, полную важных событий, в отрицательной зоне. В среду и четверг, 30-31 января, пройдут переговоры между США и Китаем по вопросам внешней торговли. Во вторник, 29 января, стартует двухдневное заседание ФРС. Вероятно, в преддверии этого инвесторы и фиксируют позиции.

Японский индекс Nikkei теряет более 0,5% из-за укрепляющейся иены. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 показывают нейтральную динамику после появления новостей о подготовке Народным банком Китая новых мер для поддержки экономики. Европейские фондовые индексы открылись в небольшом минусе.

Помимо иены растет спрос и на другой безопасный актив — десятилетние казначейские облигации США, доходность по которым опускается ниже 2,75%. Золото при этом дешевеет. Нефть марки Brent снижается к $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску невысок. Важной макроэкономической статистики в США сегодня не будет. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 опустится на 0,5%, до 2650 пунктов.

Техническая картина показывает признаки улучшения, но оптимизм остается довольно хрупким. Индекс S&P500 поднялся выше 2643 пунктов, где находится 50%-й уровень ретрейсмента по Фибоначчи коррекции, тянущейся с октября, что можно отнести к позитивным моментам. Закрепление выше этой отметки и достижение новых вершин будет способствовать развитию «бычьего» движения. Пока же индекс может закрыть гэп, открытый в пятницу, и консолидироваться перед наступлением ряда важных для рынка событий.

До открытия основной сессии этого понедельника отчет за квартал представит промышленный гигант Caterpillar, от которого ждут увеличения прибыли. Однако основное внимание стоит обратить на прогноз компании на текущий год в свете усиливающихся рисков замедления экономики Китая и Европы.