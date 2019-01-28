Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), структура Минфина США, которая курирует большинство американских экономических санкций, вчера вечером подтвердило отмену ограничений в отношении РУСАЛа, En+ Group и непубличной компании ЕвроCибЭнерго. Изначально OFAC объявило о решении отменить санкции против этих структур еще 19 декабря. Сенату США не удалось в 30-дневный срок принять резолюцию, которая могла бы помешать реализации планов OFAC, однако нижняя палата Конгресса приняла соответствующий документ. Некоторые американские законодатели, представляющие обе основные политические партии, а также ряд ведущих СМИ в последние две недели под вергли планы OFAC жесткой критике.

- Отмененные санкции так и не успели вступить в силу. Соответствующие ограничения, о которых было объявлено еще 6 апреля 2018 года, на самом деле так и не были применены. Введение санкций, касающихся ценных бумаг, эмитированных попавшими под санкции структурами, откладывалось восемь раз. Теперь OFAC подтверждает, что санкции будут отменены, менее чем за восемь часов до того момента, когда они должны были, наконец, вступить в силу (в соответствии с условиями последней отсрочки – до 28 января).

- Отмена санкций стала возможна благодаря соглашению, которое лишает Олега Дерипаску контроля над упомянутыми компаниями. В соответствии с опубликованными ранее материалами OFAC об отмене ограничений и нашим анализом, американский регулятор заключил с компаниями и их основным акционером Олегом Дерипаской соглашение, в рамках которого последний обязался сократить как прямое, так и косвенное участие в их акционерном капитале до менее 50%. Чтобы обеспечить независимое управление, неподотчетное Олегу Дерипаске, планируется изменить состав советов директоров и топ-менеджмента (некоторых представителей уже заменили). При этом OFAC собирается применять, по собственным формулировкам регулятора, “беспрецедентные” меры, чтобы контролировать независимость этих компаний. При этом сам Олег Дерипаска останется в санкционном списке SDN.

- Счастливая развязка, однако политический риск едва ли исчезнет единственно благодаря вчерашнему событию. Безусловно, отмена этих санкций – позитивное событие для российского рынка. Например, российский рынок акций вскоре после объявления о санкциях 6 апреля стал котироваться примерно на 10–20% ниже предыдущих средних уровней. Инвесторы закладывали в рыночные оценки вероятность того, что новые санкции будут непредсказуемыми и одновременно необычайно жесткими. По нашему мнению, 10%-я премия, которая назначается за риск вложения в акции российских компаний, примерно на 200 б. п. обусловлена восприятием международных политических рисков.

Мы вовсе не хотим сказать, будто после вчерашнего сообщения дисконт России полностью исчезнет. Тон заявлений, которыми обмениваются США и ЕС, с одной стороны, и Россия, с другой, в лучшем случае можно охарактеризовать как напряженный: продолжается проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование предполагаемого вмешательства российских властей в предвыборную кампанию Дональда Трампа в 2016 году, и многие влиятельные американские политики и СМИ по-прежнему настаивают на ужесточении мер в отношении России. Скорее некоторые участники рынка могут истолковать вчерашнее событие как сигнал того, что в контексте санкционных дебатов, а также в рамках внутренней политической повестки Вашингтона в отношении России США и партнеры начинают учитываться более экономически обоснованные аргументы, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.