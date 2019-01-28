К середине торгового дня понедельника российские фондовые индексы, после попыток роста в начале сессии, вышли в минус ввиду неблагоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск снизился на 0,46% до 2486,75 пункта, а индекс РТС упал на 0,40%, до 1187,2 пункта. Рубль к середине дня изменился незначительно против доллара и евро. Доллар находился у 66 руб, а евро – чуть выше 75 руб.

ЭМИТЕНТЫ

В лидерах роста к середине дня пребывали гдр En+ (+5,33%) и акции ЛСР (+1,69%). В лидерах падения были котировки “Алросы” (-1,33%) и акции “Газпрома” (-1,12%). Бумаги En+ выросли после снятия санкций с компании. С технической точки зрения акции "Газпрома" в последние дни продолжают попытки подняться наверх и стремятся к максимумам с ноября (район 167 руб). На данный момент по бумагам наблюдается краткосрочная коррекция в рамках основного восходящего тренда, которая не представляет для “быков” особенной опасности пока акции не закрепились ниже 158 руб. До преодоления указанной отметки имеет смысл сохранять среднесрочные “длинные” позиции и частично фиксировать прибыль по краткосрочным.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены теряют примерно 1,5%, ускорив темпы падения в том числе на фоне пятничных данных Baker Hughes об ускорении буровой активности в США на прошлой неделе. Инвесторы также обеспокоены данными из Китая о замедлении темпов роста прибыли промышленных предприятий в декабре. В результате за баррель марки Brent дают около 60,50 долл, а WTI – чуть меньше 53 долл.

Торги на биржах Европы проходят в пессимистичном ключе. Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился на 0,5% на фоне неопределенности в отношении состояния мировой экономики. Во вторник, 29 января, состоится голосование по второму плану Brexit, однако внесенные в документ изменения были минимальными.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно потерял около 0,4%. Американским законодателям удалось договориться о временном возобновлении финансирования правительства, но Трамп пока не слишком оптимистичен в отношении ситуации после 15 февраля и не намерен отказываться от своих условий в отношении строительства стены на границе с Мексикой.

События дня: выступление главы ЕЦБ Марио Драги (17.00 мск) и главы Банка Англии Марка Карни (17.30 мск). Квартальные результаты представит Caterpillar.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ПРОГНОЗЫ

Российские фондовые индексы в первой половине сессии не смогли устоять в плюсе, но в начале торгов рублевый индикатор обновил исторический максимум (2502 пункта), а долларовый поднялся до максимума с октября — 1196 пунктов. Рубль консолидировался недалеко от пятничных значений, но при этом выглядит готовым к возобновлению повышения при наличии соответствующих внешних факторов. Вторая половина дня, однако, пока не обещает “быкам” оптимизма, а основную опасность представляет ускорение нисходящего движения по нефти.