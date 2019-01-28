Старт новой рабочей недели на мировых финансовых рынках прошёл в умеренно негативном ключе. Сводный индекс азиатского региона в понедельник потерял более 0.5%. Биржевые индексы в Китае просели на 0.5%, биржевой индекс Японии потерял почти 0.9%, а в Гонконге динамика почти нейтральная. Европейские биржевые индексы с открытия тоже погрузились на отрицательную территорию, хотя потери скромные, в пределах 0.3%, а вот фьючерсы на основные биржевые индексы США в первой половине дня показывают потери 0.5-0.6%.

“Шатдаун” в США временно приостановлен до 15 февраля, поэтому в фокусе внимания на этой неделе будет очередной раунд переговоров между Китаем и США, который начнётся в среду и закончится в четверг. Пока, согласно последним комментариям со стороны Пекина, стороны далеки от компромисса по самым важным вопросам, касающимся интеллектуальной собственности. В случае провала переговоров на рынках начнётся коррекция. Сегодня ожидается выступление главы ЕЦБ и главы Банка Англии, но никакой интриги для рынков нет. Очередное заседание ФРС состоится в среду 30 января, и оно будет куда важнее для рынков. Пошли слухи о том, что Федрезерв может уменьшить или вообще прекратить раньше времени распродажу активов со своего баланса. Если об этом скажет глава ФРС, то это будет хороший позитив для рынков акций, но если информация не подтвердится, то реакция инвесторов на разочарование будет мгновенной.

Похоже, что в понедельник и во вторник на фондовых рынках будет преобладать неопределённость, а инвесторы будут находиться в ожидании итогов переговоров США и Китая. На предстоящей неделе в США отчитается рекордное количество компаний, но всё внимание будет обращено на IT-гигантов. Слабые отчёты тоже могут стать драйвером для коррекции.

Российские биржевые индексы после позитивного открытия тоже погрузились на отрицательную территорию на фоне цен на нефть, падающих почти на 2%. Однако в первые минуты торгов рублёвому индексу Московской биржи удалось подняться выше отметки 2500 пунктов, чтобы всего на пару пунктов переписать свой исторический максимум. Ближе к середине дня оба российских индекса ушли в минус на 0.5%. Рублёвый индекс опустился до отметки 2485 пункта, валютный индекс РТС опустился до отметки 1185 пункта. По большинству российских акций началась фиксация прибыли, но потери несущественные, в пределах 1%. Из растущих историй стоит сегодня выделить акции Русала и Банка ВТБ, рост по ним скромный, около 1%. На новостях о том, что Минфин США снял санкции с трех компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и “Евросибэнерго” акции “Русала” на открытии взлетали до +10%, но инвесторы на этом позитиве продавали, а не покупали.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но есть и не очень радужные сигналы. Рублёвый индекс Московской биржи после обновления исторического максимума нарисовал вторую вершину, от которой начали формироваться признаки коррекции, а валютный индекс РТС тоже упёрся в очень сильный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, откуда уже неоднократно мы видели сильную распродажу.

Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2400 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов в понедельник теряет 0.6%, цены на медь и никель снижаются на 0.5%, на алюминий на 1%. Цена тройской унции золота торгуется вблизи отметки 1300$, рост составляет 0.15% к пятничному закрытию. Котировки нефти марки Brent теряют почти 1.5% и торгуются вблизи отметки 60.5$ за баррель.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня торгуется абсолютно нейтрально, около отметки 66. В первые часы торгов мы видели позитивную реакцию по рублю из-за снятия санкций с “Русала”, но падающие цены нефть всё же перевесили весь позитив. Сам индекс доллара торгуется без существенных изменений, вблизи отметки 95.5 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар третью неделю подряд торгуется вблизи отметки 1.14, но риски снижения к отметке 1.10 продолжают расти.

ПРОГНОЗ

До конца основной сессии на Московской бирже инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся. После открытия торгов в США продажи на российском рынке акций могут усилиться. Настрой американских инвесторов будет зависеть от вышедших перед открытием рынков отчётов компаний.