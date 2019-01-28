К середине дня индекс МосБиржи снижался на 0,47% до 2486,59 п., а РТС корректировался на 0,5% до 1186,07 п. Главным событием дня стоит признать снятие санкций с активов О. Дерепаски, хотя статус самого бизнесмена остался прежним. Однако, как это обычно бывает на рынке, инвесторы покупают ожидания, а продают уже новости. Расписки «РУСАЛа» стартовали день с весьма сильного роста, который к середине дня почти иссяк. Впрочем, в бумагах En+ всё ещё сохранялся рост более 5%. Акции «ЛСР» прибавляли около 1,5% на фоне операционной отчётности, которая показала рост заключённых контрактов в 2018 году на 44%. Согласно заявлениям из «Газпрома», на дивиденды по итогам 2018 года заложено 10,5 рублей на акцию – 27% от прибыли по МСФО. Среди лидеров дня также были бумаги Yandex и «ВТБ». Хуже всех торговались «Юнипро» и «АЛРОСА». Индекс МосБиржи обновил внутридневный исторический максимум, достигнув отметки 2503 пункта, но потенциал возможного движения вверх не имеет подтверждения как в объёмах, так и в динамике роста. Похоже, что текущее повышение рынка может быстро трансформироваться в сигнал на продажу.

Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4060 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,95%, недельная 8,02%, а месячная 8,25%. В первой половине дня рубль в моменте укреплялся до 65,66 за доллар, но валюты сырьевых поставщиков растеряли своё укрепление на глобальном рынке, а вслед за ними и российский рубль. Также стоит говорить о том, что нефть Brent теряла около 1,5%, что рубль не смог полностью игнорировать. Негативом для рубля также является завершение налогового периода и увеличение закупок валюты в рамках бюджетного правила за счёт отложенных объёмов. Соответственно, как и рынок акций, рубль может оказаться под давлением на текущей неделе.

В течение дня ситуация на внешних торговых площадках лишь ухудшалась. Прибыль китайских промышленных предприятий сократилась в декабре на 1,9% и это уже второй подряд месяц, когда данный показатель ухудшается. За весь 2018 год прибыль выросла на 10,3%, что только подтверждает существенное ухудшение ситуации в конце минувшего года. Соответственно, у инвесторов не было мотивации покупать, тем более что на текущей неделе будет много важных событий, которые способны существенно повлиять на рынки. Уже во вторник в британском парламенте состоится голосование по плану условий выхода из Евросоюза. Далее инвесторы будут следить за заседанием ФРС, визитом китайского вице-премьера Лю Хэ в США для продолжения переговоров и статистикой по американскому рынку труда.

Китайские новости вкупе с ростом числа буровых установок в США оказали негативное влияние на нефть. Падение прибыли предприятий Китая указывает на перспективу роста безработицы, что, соответственно, повлияет и на потребление нефтепродуктов. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю американские нефтяники увеличили число активных буровых на 10 штук до 862 единиц. Соответственно, надежды нефтяных «быков» также связаны с тем, как пройдёт очередной раунд переговоров США и КНР по торговым вопросам.

Индекс доллара подрастал на 0,12% до 95,538 п. CAD, AUD, NZD слабели в пределах 0,15% против валюты США.

Радость американского рынка по поводу временного перемирия Белого дома и Конгресса может оказаться недолгой. Перед стартом торгов фьючерсы на основные американские индексы указывали на снижение до 0,45%. К тому же на текущей неделе отчитываются такие компании, как Apple и Caterpillar, которые чрезвычайно зависят от внешних рынков, включая китайский. Отечественный рынок может оказаться в сложной ситуации, если не поднимется выше отметки 2500 пунктов. Слабый внешний фон и отсутствие местных поводов для покупки способно развернуть направление движения вниз от рекордных отметок.