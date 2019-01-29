Утром во вторник фьючерсы на основные фондовые индексы Америки торгуются в минусе в пределах половины процента. Вчерашний день Dow Jones закрыл в минусе на 0,84%, S&P 500 – на 0,79%, а сводный индекс Nasdaq Composite – на 1,11%.

Текущая неделя ещё более богата на отчётности, чем предыдущая. Не считая опубликованных вчера результатов деятельности Caterpillar, ещё 12 компаний-компонентов индекса Dow Jones раскроют финансовые показатели за 4-й квартал 2018 года. Уже сегодня это сделают промышленный конгломерат 3M, лидер технологической отрасли Apple, фармацевтический гигант Pfizer и телекоммуникационная компания Verizon.

К настоящему моменту ни одна из четырёх акций по доходности не опережает индекс в целом, однако Dow Jones имеет некоторое преимущество: он включает в себя несколько компаний, которые уже отчитались на прошлой неделе, и реакция рынка на публикации была преимущественно положительной.

Ключевая макроэкономическая статистика вторника – это индекс доверия потребителей за январь от Conference Board, публикуемый в 18:00 по МСК. От пикового значения в октябре индекс отступил на 7%, и его восстановление поддержит индекс доллара DXY после его резкого пятничного падения к основным мировым валютам.

После временного восстановления работы правительства, самыми важными темами в повестке этой недели стали торговые переговоры КНР и США. Вице-премьер Госсовета Лю Хэ и министр финансов Стивен Мнучин проведут второй раунд переговоров в 30-31 числах месяца. В условиях приближающегося дедлайна (стороны должны достичь соглашения к марту) рынки нуждаются в заявлениях о прогрессе на переговорах.

Ещё одно важное событие произойдёт завтра в 22:00 МСК. Это заседание Федерального комитета по открытым рынкам и оглашение процентной ставки. В самом решении сюрпризов быть не должно: фьючерсы на ставку по федеральным фондам с вероятностью 98,5% предсказывают её сохранение в диапазоне 2,25 – 2,50%. Гораздо интереснее в этом контексте комментарии на пресс-конференции ФРС относительно курса повышения ставок. Члены центрального банка не могли не заметить хороших данных с рынка труда и по деловой активности в Соединённых Штатах. С одной стороны, ФРС должна выполнять роль независимого регулятора, ориентирующегося на макроэкономику, с другой стороны, – пугать рынки и отказываться от недавних «мягких» комментариев было бы неловко. Одним словом, на неделе есть за чем следить.