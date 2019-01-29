Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.3%, в районе 2470-2485 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2460, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2490, 2500 п.

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует достаточно неопределенный утренний внешний фон.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация январского значения индекса потребительского доверия в США (18.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.86%) и РТС (-1.10%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на непродолжительные покупки, состоявшееся в первые минуты торгов, на локальном рынке акций все же возобладал негатив. Поводом для мимолетного утреннего оптимизма послужило сообщение об отмене североамериканских адресных санкций против компаний «РусАл» и «En+ Group». Однако участники локальных торгов достаточно быстро переключили свое внимание с указанной новости на ухудшающийся внешний фон.

Таким образом, позитивный эффект от снятия внешних ограничительных мер с «Русала» оказался несопоставим с падением российского рынка, состоявшимся в момент их введения в апреле 2018 года. Тогда рублевый индекс МосБиржи за один торговый день потерял более 8%. И все же стоит отметить, что указанная новость позволила индексу МосБиржи обновить свой исторический максимум. В то же время она послужила стимулом для начала фиксации среднесрочной прибыли в российских акциях. После второй неудачной попытки пробоя значимого сопротивления, расположенного в районе 2500 п., мы можем увидеть развитие назревшего коррекционного спада по индексу МосБиржи. Этому способствует и ухудшение среднесрочной технической картины на нефтяном рынке. Вчера фьючерсы на нефть сорта Brent заметно подешевели и обновили свой двухнедельный минимум. Они сумели найти поддержку лишь в районе $60 за баррель. Таким образом, указанные контракты рискуют сдвинуться в более низкий среднесрочный диапазон $55-$60.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Повторимся, что самым значимым событием дня на локальном рынке акций стало вчерашнее известие о снятии адресных ограничительных мер со стороны США в отношении компаний «РусАл» и «En+ Group». О такой возможности было объявлено заранее. Поэтому бумаги RUSAL plc (RUAL RM, —2.25%) и ENPL-гдр (ENPL RM, +3.73%) по итогам торгового дня продемонстрировали довольно скромное для подобного события отклонение, несмотря на очень высокие торговые обороты. Тем не менее, в момент открытия торгов они обновили свои многомесячные максимумы. Скорее всего, в ближайшие дни в указанных бумагах сохранится повышенная волатильность.

Бумаги Yandex clA (YNDX RM, +0.70%) продолжили свое недельное повышение. Дополнительным информационным стимулом для их роста послужило недавнее заявление операционного директора эмитента о том, что «Яндекс» может начать выплачивать дивиденды. Вчера эти бумаги приблизились к значимому среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 2200 руб. Их дальнейшая динамика будет зависеть о того, насколько успешным окажется штурм указанного ценового уровня.

Низколиквидные акции ЛСР (LSRG RM, +1.05%) сумели повыситься против падающего рынка на фоне публикации сильных натуральных показателей продаж эмитента за 4 квартал и 12 месяцев 2018 года. В частности, прирост объема новых заключенных контрактов на продажу недвижимости без учета парковочных мест в рублевом выражении составил 26% по итогам 4 квартала и 38% по итогам года. Вместе с тем, достаточно тревожным сигналом выступает тенденция к сокращению текущих объемов строительно-монтажных работ. Они сократились на 40% по итогам 4 квартала и на 43% по итогам всего 2018 года.

Существенно слабее рынка закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, —1.39%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.68%), Алроса (ALRS RM, —1.83%), FIVE-гдр (FIVE RM, —1.95%), Мечел-ао (MTLR RM, —2.47%), ОГК-2 (OGKB RM, —2.15%). Как мы видим, выборочным распродажам подверглись представители различных секторов рынка.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 незначительно повысился. Гонконгский Hang Seng потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением.