Обновление максимумов по индексу МосБиржи сменилось коррекцией, в которой рынки капитала давно нуждались. Эффективный пробой уровня 2500 пунктов и сохранение попыток покупать успехом, впрочем, не увенчались. Помешал негативный внешний фон и высокая степень перекупленности индексов. В то же время дневные распродажи неплохо выкупили к вечеру, оставив от них только половину. Это значит, что рынок всё ещё готов к рекордам, хотя вряд ли понимает, зачем они ему.

Техническая картина торгов индексом МосБиржи демонстрирует сохранение растущего импульса в области 2500-2505 пунктов через максимум на отметке 2502 пункта. В то же время индикаторы stochastic и RSI на дневных графиках подтверждают перекупленность, которая вместе с близостью максимумов может быть веским аргументом для начала полномасштабной коррекции.

Ближайшая сильная поддержка по индексу МосБиржи стоит около 2450 пунктов, корректироваться явно есть куда. От 2450 пунктов в рублевом индикаторе могут начаться новые покупки энтузиастов с целью выхода к 2515 пунктам.