Вчерашнее снижение российского рынка акций после обновления исторического максимума еще не означает начало полноценной коррекции. Индекс Московской биржи пока не ушел ниже поддержки 2445 пунктов, и повторный поход выше 2500 вполне вероятен.

Но вряд ли это произойдет сегодня. С утра внешний фон складывается нейтральным. Американские фьючерсы хоть и минусуют в пределах 0,2%, но торгуются выше, чем в момент закрытия фондовой секции Мосбиржи вчера. Не смогла закрепиться ниже 60 долларов и нефть.

С другой стороны, продолжается давление штатов на Венесуэлу. Минфин США объявил о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, заблокировал ее счета и обязался передать активы компании самозванному и.о. президента Гуаидо.

Это означает, что шансы «Роснефти» на возврат своих вложенных 6 млрд долларов, и так бывшие не большими, стремительно тают. Бумаги компании в ближайшее время могут торговаться хуже рынка.

Сегодня в первой половине торгового дня мы не ждем ярко выраженной динамики рынка. Вообще, в ближайшие дни, до объявления решения по ставке ФРС США или до появления информации с переговорного процесса США-Китай, лучше занять выжидательную позицию, или применять спекулятивную тактику торговли, фиксируя даже небольшую прибыль.

Продолжит оставаться в районе отметки 66 пара доллар-рубль. Пока у российской валюта нет причин для снижения, а рост ограничен отметкой 65,5 руб за доллар.