Перед началом торгов на российском рынке сегодня формируется умеренно негативный внешний фон. Волатильность постепенно увеличивается в ожидании ряда важных событий нынешней недели. Инвесторов ожидает заседание ФРС и торговые переговоры США и Китая, стартующие уже завтра, что было официально подтверждено Вашингтоном. Голосование по Brexit было перенесено на 13 февраля, о чем сообщают западные СМИ, так как вероятность принятия документа в нынешнем формате крайне мала. На фоне неопределенности инвесторы более чутко реагируют на любой негатив в начале неделе, что вчера привело к снижению мировых площадок. Основными негативными факторами стало расширение обвинений к китайской Huawei накануне важных переговоров, введение санкций в отношении Венесуэлы, а также корпоративная отчетность за 2018 год.

Больше других досталось производителю спецтехники Caterpillar. Компания по итогам прошлого года увеличила прибыль в 8.2 раза, выручку на 20.4%, но все равно не дотянула до ожиданий, и главное – показала снижение показателей в Азии. Итогом стало падение акций на 9%. Похожая ситуация наблюдалась ранее с Apple, которая представит отчет за 2018 год сегодня после закрытия американского рынка, как и Ebay. Малейший негатив по Apple также будет сопровождаться выходом из акций.

Парламент Великобритании в очередной раз проголосует за проект соглашения о Brexit 13 февраля, а не сегодня, так как Тереза Мэй обещала внести коррективы в документ, чтобы повысить шансы на успех, но фактически изменений почти не последовало. При этом инвесторы верят в благоприятный исход, судя по активным покупкам фунта с середины января, и рассчитывают на уступки со стороны ЕС. Считаем, что британская валюта снизится к доллару и евро, так как пока не понятно, каким будет проект документа на следующее голосование.

Цены на нефть перешли к снижению. Ранее от падения котировки удерживались ситуацией с Венесуэлой, но когда стало понятно, что недостатка сырья не будет, даже после санкций от США, рост запасов и буровых установок сказался на котировках. Уровень 58 по Brent является ближайшей целью.

Газпром закладывает в бюджет дивиденды из расчета 10.43 руб. на акцию, что в рамках наших ожиданий. Многие покупали бумаги, рассчитывая на 14-16 руб. дивидендов, поэтому выход из акций продолжится. Акрон в 2018 году увеличил производство в среднем на 2% по ключевым сегментам. Результаты не станут фактором роста для акций компании. Аэрофлот увеличил пассажиропоток на 11% в прошлом году. Если снижение нефтяных цен продолжится, то бумаги вновь протестируют отметку 115 руб.