Индекс S&P снизился на 0,8% до 2643,85 от падения секторов промышленности, ТЭК, медицины, связи и IT на 1% и более из-за опасений за внешнюю торговлю на фоне ситуации вокруг Huawei, подготовки встреч США и Китая по вопросу о передаче технологий 30-31 января, развёртывания ситуации вокруг Brexit и в Венесуэле, которой огромные запасы нефти мешают её сколь-нибудь эффективно выкачивать.

На опасениях за КНР в лидеры снижения вышли Nvidia и Caterpillar. Вместе с ухудшением ожиданий по сбыту сельхозтехники, падения Verizon, Microsoft, Visa, Pfizer снизили индекс Dow Jones на 0,8% до 24528,22. Инвесторы напуганы реакцией компаний на макроэкономику, и особенно на Китай.

Из отчётности Apple, Verizon, Amgen, Biogen, Ebay, L3 Communications, Lockheed Martin — 29-го; Boeing, Alibaba, Nasdaq, Xerox, McDonald’s, Microsoft, Facebook, AT&T, Visa — 30-го. На эту отчётность, а также на индикаторы типа Conference Board, ФРС положится в оценке траектории ВВП, данные о котором вероятны в конце февраля, как уже было при шатдауне середины 90-х.

Pre-IPO Uber в феврале-апреле 2019-го (даты могут плавать) – это вложение денег, необычное по соотношению возможной доходности к риску.

Сделка заслуживает внимания потому, что это сервис вызова такси, близкий к безубыточности по основному бизнесу (вызов такси), который вкладывает деньги в развитие управления пассажиропотоком и борьбу с пробками.

Для этого компания инвестирует в транспорт будущего, включая перевозки на автопилоте, велопрокаты, аэротакси и в первый по-настоящему прибыльный бизнес доставки еды в мире.

Компания предлагается по привлекательной цене: $72 млрд на последнем раунде финансирования, и до $90 млрд возможно на pre-IPO.

Сервис крупнейший в мире: оценочная рыночная cтоимость, к которой готовят розничных инвесторов, будет $120 млрд (потенциал роста от +33% до +67%), доля рынка в сегменте мобильных приложений вызова такси в США порядка 70% и среди корпоративных клиентов свыше 80%.

Проекты Uber по дистанционному управлению пробками и скоплениями людей имеют поддержку правительств нескольких государств мира.

Дисконт объясняется двумя факторами – суть основными рисками инвестиции.

Главный риск заключается в возможности увеличения числа негативных отзывов пассажиров и водителей до завершения lock-up, дополнительный — в замедлении роста выручки и в миллиардных убытках за 2 и 3 кварталы (уже после продажи бизнеса в КНР и России в 1 квартале) по общему сальдо, включающему основной бизнес вызова такси и новые проекты.

Второй возможности вложиться в Uber непосредственно перед выходом основного бизнеса на безубыточность больше не будет, такое бывает только один раз.



