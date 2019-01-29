День для российского рынка начинался вполне позитивно, так как инвесторам было предложено отыграть новость о снятии санкций с компаний О. Дерепаски. Бумаги «РусАл» и En+ вышли в лидеры. Однако, как это часто бывает, на рынке покупали ожидания, но весьма охотно продавали новости. В итоге бумаги «РусАл» упали на 2,25%, а En+ ограничились ростом на 3,73%. Акции «ЛСР» подросли на 1,05% на фоне операционной отчётности, которая показала рост числа заключённых контрактов на 44% в 2018 году. Во второй половине дня ситуация заметно ухудшилась благодаря статистике из Китая, где прибыль промышленных предприятий сократилась в декабре на 1,9%. Прибыль падает второй месяц подряд, хотя по итогам всего года она увеличилась на 10,3%. Традиционно металлурги являются наиболее чувствительными к проблемам Китая, но на сей раз их поддержал слабеющий рубль: «Северсталь» (+0,16%), «НЛМК» (+0,65%), «ММК» (+0,23%). Нефтегазовый сектор стал жертвой негативной динамики нефти, которая упала ниже $60 за баррель Brent. В целом стоит отметить микроскопическое обновление исторического максимума по индексу МосБиржи на уровне 2502,7 п. Однако перспективы дальнейшего роста не получили подтверждения в виде динамики и объёмов. Более того, график рублёвого индекса начинает сигнализировать о росте рисков коррекции.

Рубль последовал за валютами прочих сырьевых поставщиков, которые также слабели из-за китайской статистики. Плюс к этому давление оказала нефть. В течение недели на рубль также будут давить завершение налогового периода и увеличение объёмов закупки валюты в рамках бюджетного правила с 1 февраля. ЦБ РФ планирует дополнительно направлять на операции 2,8 млрд рублей ежедневно. Стоит также помнить о том, что на текущей неделе состоится множество событий, которые могут повлиять на настроения инвесторов. Это и голосование по альтернативному плану условий выхода Великобритании из Евросоюза, заседание ФРС, визит вице-премьера Китая Лю Хэ в США для продолжения торговых переговоров и, наконец, ключевая статистика по безработице в США. Соответственно, на рынке закладывают возможное ослабление аппетитов к риску. К вечеру понедельника доллар укреплялся на 0,39% до 66,26, а евро на 0,54% до 75,73.

С самого начала торги в США проходили в печали по поводу прибыли Caterpillar и ожиданий компании на будущее. Бумаги производителя техники различного назначения, включая горнодобывающую, упали на 9,13%, так как прибыль в IV квартале не дотянула до ожиданий, а прогноз в условиях торговой войны становится крайне неясным. Nvidia Corp. (-13,82%) планирует отчитаться о выручке ниже ожиданий, так как отмечает существенное падение спроса в связи с остыванием интереса к криптовалютному майнингу. Вслед за ними отправились и бумаги конкурента Advanced Micro Devices Inc., которые подешевели на 7,98%. По итогам дня DJIA снизился на 0,84% до 24528,22 п., а S&P 500 упал на 0,78% до 2643,85 п.

Компания Huawei выразила официальное несогласие с обвинениями по нарушению американского законодательства как в сфере шпионской деятельности, так и нарушения санкционного режима против Ирана. В понедельник Минюст США выдвинул официальные обвинения в адрес компании по различным статьям. Согласно заявлению министра финансов США С. Мнучина, президент Д. Трамп планирует встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ в рамках предстоящих 30-31 января переговоров. Кроме того, Китай начал процесс по рассмотрению жалобы во Всемирной торговой организации на американские тарифы. Подобные новости явно не способствовали оптимизму на азиатских рынках, поскольку осложняют переговорный фон. Делегация КНР, включая вице-премьера Лю Хэ и главу Народного банка Китая И Ган. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20668,77 п. (+0,10%), Hang Seng — 27495,51 п. (-0,30%), Shanghai Composite — 2594,17 п. (-0.11%).

США заморозили активы венесуэльской PDVSA до проведения свободных выборов, или признания лидера оппозиции главой страны. Самое интересное состоит в том, что американские потребители могут продолжить закупки, но платежи будут поступать на заблокированные счета. Однако для рынка венесуэльские объёмы уже не играют большого значения. Ухудшение глобальных прогнозов по росту экономики и сложные торговые переговоры США и КНР оказывают гораздо более сильное влияние. Наличие пессимизма на рынке также подтверждают растущие резервы золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust. В понедельник его запасы выросли на 6,9 тонн до 815,64 тонн. К 9:00 мск Brent — $60,26 (+0,75%), WTI — $52,42 (+0,83%), золото — $1302,7 (-0,03%), медь — $5940,38 (+0,54%), никель — $11890 (+0,55%), палладий — $1292,5 (+0,25%), платина — $815,7 (+0,15%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 95,415 п. К 9:00 мск EUR-USD — $1,143 (+0,04%), GBP-USD — $1,315 (-0,07%), USD-JPY – 109,31 (-0,01%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть пытается расти, но азиатские рынки преимущественно снижаются. В большинстве китайских провинций снизили прогнозные значения роста в текущем году, да и прибыль китайских промышленных предприятий падает уже два месяца подряд. Переговоры США и КНР осложняются взаимными шагами в юридической плоскости. На старте дня отечественный рынок, скорее всего, будет снижаться. Кроме того, если сессия завершится в минусе, то график МосБиржи усилит сигнал на продажу. У рубля также нет поводов для укрепления позиций на столь негативном внешнем фоне.