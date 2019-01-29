Мы ожидаем, что российский рынок сегодня откроется в минусе на фоне снижения глобальных индексов, политической нестабильности в Венесуэле, а также падения акций Русала в конце торговой сессии понедельника, несмотря на отмену санкций США.

S&P500 (-0,78%), Dow Jones (-0,84%), MICEX (-0,86%), RTS (-0,08%), Euro Stoxx 50 (-0,82%).

Вчера нефтяные котировки упали до двухнедельного минимума на фоне роста сланцевого бурения в США.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью CNBC заявил, что Россия пообещала Саудовской Аравии ускорить сокращение нефтедобычи в рамках решения ОПЕК+. В декабре объем добычи нефти в России составил рекордные 11,45 млн барр./сут., что на 80 тыс. барр./сут. больше, чем в предыдущем месяце. Объем добычи нефти в Саудовской Аравии, напротив, упал более чем на 450 тыс. барр./сут. с ноября по декабрь. Саудовская Аравия, согласно решению ОПЕК+, должна сократить добычу на 322 тыс., до 10,3 млн барр./сут., однако сообщила, что в январе уменьшит ее до 10,2 млн барр./сут.

Американский рынок ушел в минус на фоне низких финансовых результатов Caterpillar и ухудшения прогнозов по квартальной отчетности Nvidia. Акции Caterpillar упали на 9,7% после объявления финансовых результатов. Чистая квартальная прибыль компании оказалась ниже прогнозируемой на 38%. Продажи компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократились из-за ослабления спроса в Китае.

Акции Nvidia упали на 14,4% после снижения прогноза по выручке в четвертом квартале до $2,2 млрд с $2,7 млрд. Производитель чипов заявил, что ухудшение макроэкономических условий, особенно в Китае, повлияло на спрос на графические процессоры.

Власти США в понедельник объявили о введении санкций против государственной нефтяной компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PdVSA), чтобы отрезать правительство президента Николаса Мадуро от крупнейшего источника доходов страны. Минфин США пообещал выдавать временные разрешения, которые позволят совершать отдельные транзакции с нефтяной компанией.

Азиатские площадки открылись в минусе ввиду неопределенности вокруг переговоров между Китаем и США. Китай потребовал от США отменить ордер на экстрадицию финдиректора Huawei.