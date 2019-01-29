По словам главы финансового департамента Александра Иванникова, Газпром заложил в бюджет на этот год дивиденды за 2018 в размере 10.43 руб. на акцию.

Это предполагает увеличение дивидендов примерно на 30% г/г для Газпрома, а также самый высокий показатель дивидендов на акцию за всю историю компании — Газпром начал практику выплаты дивидендов по итогам прибыли за 1994, когда он выплатил 0.02 руб. на акцию. Показатель DPS подразумевает дивидендную доходность 6.5%, которая является высокой и близкой к показателям других российских нефтегазовых компаний (за исключением привилегированных акций Татнефти и Сургутнефтегаза).

Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Газпрома, так как сумма, заложенная Газпромом в бюджет на выплату дивидендов, уже рассматривалась ранее и, следовательно, представляется ожидаемой для рынка. Мы сохраняем позитивную позицию по акциям Газпрома, видя большой потенциал для роста дивидендов после прохождения пика капзатрат в этом году, что может привести к заметной переоценке акций в случае реализации нашего прогноза по дивидендам.