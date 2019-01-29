Verocchio Enterprises, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Вагину, продала 5,63% акций Evraz в декабре 2017 г. Сумма сделки не раскрывалась. Исходя из цены на LSE в конце 2017 г., стоимость 82 887 014 акций может составлять примерно $ 327,4 млн. Александр Вагин – бывший акционер Распадской. Он никогда не был публичным лицом для Evraz. Мы сомневаемся в том, что решение продать долю Evraz продиктовано рыночными ожиданиями; скорее, это связано с личными проектами г-на Вагина или его намерением выйти из бизнеса. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.
Evraz сообщил вчера о продаже миноритарной доли: нейтрально
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