Verocchio Enterprises, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Вагину, продала  5,63% акций Evraz в декабре 2017 г. Сумма сделки не раскрывалась. Исходя из цены на LSE в конце 2017 г., стоимость 82 887 014 акций может составлять примерно $ 327,4 млн. Александр Вагин – бывший акционер Распадской. Он никогда не был публичным лицом для Evraz. Мы сомневаемся в том, что решение продать долю Evraz продиктовано рыночными ожиданиями; скорее, это связано с личными проектами г-на Вагина или его намерением выйти из бизнеса. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании. 