Вчера однодневные ставки оставались высокими из-за налоговых платежей. По нашим оценкам, уплата НДПИ и НДС абсорбировала из системы около 830 млрд руб. ликвидности. Однако накопленный запас ликвидности помог избежать чрезмерного давления, и большинство ставок повысились лишь умеренно. Между тем спрос на средства Казначейства был сравнительно невысоким: ни на одном из аукционов лимит не был выбран полностью; банки привлекли всего 150 млрд руб. в рамках однодневного репо и еще 41 млрд руб. – на двухнедельные депозиты.

Ставка однодневного валютного свопа в первой половине дня держалась вблизи ключевой ставки, однако ближе к вечеру давление усилилось, и она сместилась к верхней границе коридора ЦБ РФ. Ее средневзвешенное значение вчера не изменилось, оставшись на уровне 7,84%. Ставка однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке повысилась на 3–4 бп, что также свидетельствует об отсутствии чрезмерного давления на рынке. RUONIA в пятницу выросла до 7,71% (+16 бп), и вчера, как мы полагаем, осталась вблизи ключевой ставки.

Теперь, когда основные налоги уплачены, в ближайшие пару дней давление на денежном рынке должно ослабнуть. Однако насколько оно снизится, зависит от того, какой объем ликвидности сегодня сможет стерилизовать Банк России. Мы полагаем, что объем стерилизации будет значительным, учитывая, что в текущем периоде усреднения, который завершается на следующей неделе, на корсчетах банков в ЦБ образовалась «подушка» ликвидности в 200–250 млрд руб. Как следствие, ставка RUONIA на этой неделе может опуститься, по нашим расчетам, примерно до 7,6%.

Остальные сегменты денежного рынка вчера закрылись без существенных изменений. Некоторое спорадическое давление наблюдалось на кривой кросс-валютных свопов, преимущественно на дальнем отрезке. Между тем Сбербанк вчера объявил о намерении в конце февраля отозвать облигации на сумму 1,0 млрд долл., что может подстегнуть отток валютной ликвидности с рынка плюс к тому, который ожидается в связи с плановым погашением внешних обязательств. При прочих равных условиях это, как мы полагаем, приведет к определенному увеличению наклона кривой NDF.