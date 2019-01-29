Утро на рынке рублевого долга началось вчера с роста котировок в ответ на снятие санкций с компаний Олега Дерипаски. Однако энтузиазм быстро иссяк, так как общий внешний фон был негативным, а цена нефти Brent упала к вечеру ниже 60 долл./барр., потеряв более 2,5% относительно начала дня. Рубль к концу основной торговой сессии ослаб почти на 50 коп., к тому же он уже лишился поддержки со стороны налоговых платежей. ОФЗ закрылись либо без изменений, либо в незначительно минусе, при этом объем сделок сократился до 15 млрд руб. с 30 млрд руб. в пятницу. Самым ликвидным выпуском на кривой вчера были ОФЗ 26219 с погашением в 2026 г., на которые пришлась почти четверть дневного оборота.

Низкая торговая активность может сохраняться до обнародования результатов заседания ФРС в среду, хотя больших сюрпризов там быть не должно. Аукционы по размещению рублевых госбумаг состоятся до подведения итогов заседания, так что Минфину нужно будет найти подходящую комбинацию выпусков. Принимая во внимание снижение интереса к ОФЗ, предложение вряд ли превысит 25 млрд руб. Что касается самих выпусков, то мы думаем, что инвесторам будут предложены пятилетние ОФЗ 26223 и, возможно, десятилетние ОФЗ 26224, при этом акцент с точки зрения объема предложения будет сделан на среднесрочной дюрации.

Справедливый уровень купона нового выпуска ИКС 5 составляет 8,6–8,65% годовых. Сегодня в корпоративном сегменте на очереди букбилдинг от X5 Retail Group – с 11:00 до 15:00 мск эмитент через свою дочернюю компанию «ИКС 5 Финанс» проведет сбор заявок на выпуск серии 001Р-04 объемом 5 млрд руб. Выпуск является пятнадцатилетним, однако предусмотрена оферта через два с половиной года. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8,6–8,7% годовых, что транслируется в доходность к оферте в размере 8,78–8,89% и премию к ОФЗ порядка 85–95 б.п. В марте 2018 г. эмитент разместил бонд с двухлетней офертой на 10 млрд руб. под ставку купона 6,95% годовых, и больше первичных предложений от ИКС 5 не было. На локальном рынке компания представлена семью выпусками рублевых облигаций, впрочем, все они неликвидны. Для определения справедливого уровня купона необходимо, безусловно, опираться на новый выпуск Магнита: на прошлой неделе компания сформировала книгу заявок на бонд объемом 10 млрд руб. и сроком обращения три года под ставку купона 8,7% годовых, что эквивалентно спреду к ОФЗ около 90 б.п. ИКС 5 является лидером сегмента продовольственной розницы с годовым оборотом в 1,5 трлн руб., однако долговая нагрузка (2 на конец 3 кв. 2018 г. по коэффициенту Чистый долг/EBITDA) превосходит показатель основного конкурента – Магнита (1,2 по состоянию на 1 п/г 2018 г.). Мы считаем, что ИКС 5 разместится с премией к кривой госбумаг не больше, чем у Магнита, поэтому ждем формирования книги заявок в нижней половине объявленного ориентира. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 4 февраля.