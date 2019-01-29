Вчера ЦБ опубликовал график платежей по внешнему долгу. Всего в 1 кв. текущего года наступает срок выплаты на сумму 10,7 млрд долл., ещеоколо 4 млрд долл. – процентные платежи. Из этих сумм на нефинансовый сектор приходится 7,8 млрд долл. основного долга и 2,5 млрд долл. процентных платежей. Центробанк, представляя свою оценку выплат, обычно исключает из суммы в графике платежей внутригрупповые кредиты и погашение задолженности перед прямыми инвесторами, то есть те долги, которые могут быть легко рефинансированы. В этот же раз оценка регулятора оказалась консервативной, его поправки относительно графика платежей были минимальными. Во 2 кв. 2019 г., по оценке ЦБ, платежи по внешнему долгу нефинансового сектора могут вырасти до 13,6 млрд долл., локальный пик приходится на апрель. При сохранении нефтяных котировок вблизи нынешнего уровня профицит счета текущих операций останется значительным, по крайней мере, до мая, так что рост платежей во внешнему долгу в апреле не создает существенных рисков для рубля.

На фоне платежей в бюджет задолженность по репо под залог ОФЗ вновь выросла. Рост был вполне умеренным, до 150 млрд руб. Одновременно увеличилась задолженность банков по кредитам под залог нерыночных активов. В результате уровень корсчетов банков в ЦБ даже повысился, так что в банках сохраняется профицит ликвидности. Повышенный спрос на ликвидность может сохраниться еще пару дней из-за эффекта конца месяца, после этого он снизится, и ставки на межбанковском рынке также пойдут вниз. Сегодня ЦБ проведет традиционный депозитный аукцион, вполне вероятно, что активность кредитных организаций усилится. Центробанк же со своей стороны поднял лимит на этом аукционе до 1,79 трлн руб. Повышение лимита может быть также связано и с тем, что аукционов по доразмещению КОБР сегодня не будет.