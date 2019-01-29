США объявили о санкциях в отношении венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, которая контролируется государством.

В случае неблагоприятного развития событий в Венесуэле максимальные прямые потери Роснефти оцениваются в сумму порядка $3 млрд, составляющих платежи по текущим контрактам. Вложения в совместные проекты с венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDVSA оцениваются в $3,5 млрд. Любые потери всегда неприятны, но для Роснефти это относительно небольшие суммы. Инвестпрограмма компании на 2019 год оценивается в $14 млрд, а выручка превысит $125 млрд. В этой связи реакция инвесторов на события в Венесуэле пока умеренно позитивна.

Американские санкции в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании могут повлиять на бизнес Роснефти в регионе, но напрямую ее не заденут. Опыт Русала показывает, что с санкциями можно успешно бороться в юридической плоскости, и, вероятно, юристы Роснефти уже работают над этим. В любом случае даже при наиболее неблагоприятном развитии событий максимальные возможные потери от санкций не превысят размеров текущего бизнеса в Венесуэле, формирующего 2,5% выручки Роснефти. Поэтому, на мой взгляд, не стоит ждать панической реакции инвесторов на обострение ситуации. Кроме того, санкции, вероятно, не продлятся долго, и будут сняты по окончании политического кризиса.

Роснефть по-прежнему считает Венесуэлу перспективным регионом. Несколько лет назад было подписано соглашение о намерениях инвестировать до $20 млрд в проект по добыче 6,5 млрд куб. м газа в год. После нормализации политической обстановки работа по освоению газовых месторождений может быть продолжена.