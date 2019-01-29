Итак, пока на мировых финансовых рынках продолжается процесс консолидации, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выхода большого количества важных новостей. Главное событие сегодняшнего дня – очередное голосование в парламенте Великобритании по Брекзиту. Кстати, британский биржевой индекс FTSE100 в первой половине дня растёт почти на 1%, словно верит в позитивный исход.

После закрытия торгов в США отчитается IT-гигант APPLE, а в среду и четверг предоставят квартальные отчёты флагманы – Amazon и Facebook. В среду судьбу рынков будет решать глава ФРС, многое будет зависеть от его комментариев, ну а в четверг всё станет более-менее понятно, когда завершится очередной раунд переговоров между Китаем и США. Если стороны не найдут компромисса по самым важным пунктам, это станет хорошим поводом для новой коррекции на рынках акций с начала февраля.

В азиатском регионе биржевые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику. Так, рынки Китая показали рост в пределах 0.5%, а вот в Гонконге и Японии торги закрылись практически нейтрально. На европейских площадках сессии тоже проходят в спокойном ключе. Биржевой индекс Германии торгуется нейтрально, Франция показывает рост в пределах 0.5%, в Лондоне подъём на 1%. Фьючерсы на Америку демонстрируют снижение в пределах 0.2%.

Российские биржевые индексы после вчерашней коррекции пока консолидируются без существенных изменений, хотя с открытия мы наблюдали потери до 0.5%. Рублёвый индекс Московской биржи прибавляет 0.15%, поднимаясь до 2480 пунктов, валютный РТС топчется у отметки 1180 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Мечела, они растут на 2%, бумаги Магнита прибавляют почти 1.5%, нефтегазовый сектор и электроэнергетика скромно поднимаются в пределах 0.3%. В аутсайдерах дня – акции Русала, они теряют почти 4%. Очень похоже, что сегодня и завтра продолжится консолидация на достигнутых уровнях по многим акциям.

Индекс промышленных металлов после вчерашнего снижения на 1.5% сегодня показывает рост на 0.7%. Цены на медь и никель повышаются на 0.8%, алюминий дорожает на 0.7%. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.35% приближаясь к 1310$. Котировки нефти марки Brent после вчерашнего падения на 3% сегодня восстанавливаются на 0.5%. Сегодня утром пришла новость о том, что Минфин США вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA и блокируют активы компании на $7 млрд., но поскольку сам экспорт из Венесуэлы никто не блокировал, то это не сильно скажется на ценах. Пока Венесуэла добывает чуть более 1 млн. баррелей в стуки и если в стране окончательно победит оппозиция и в неё придут американские компании со своими инвестициями, то добыча нефти в стране может очень быстро и резко вырасти. Пока котировки нефти марки Brent держаться в районе 60$ за баррель, но среднесрочные риски коррекции всё же остаются высокими.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня потерял около 0.3%, подойдя к отметке 66.3. Индекс доллара торгуется без существенных изменений в районе 95.4 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар третью неделю подряд держится чуть выше 1.14. В ближайшие дни стоит ожидать роста волатильности и на валютном рынке ввиду пёстрого новостного фона. Стабильность российской валюты до конца января сохранится, а вот с прицелом на февраль – март, стоит закладываться на небольшое падение – на 2-3%, до 68-69 рублей за доллар США.

До конца основной сессии инвестиционные настроения на Московской бирже вряд ли сильно улучшатся. Голосование в парламенте Великобритании пройдёт уже вечером, поэтому докупать сегодня акции лучше не стоит. В США в 16.30 будут опубликованы данные по сальдо внешней торговли. Этот показатель сейчас очень важен для инвесторов, он отражает успехи Трампа в торговой войне. Минфин США сегодня вновь проводит размещения, поэтому с ликвидностью на американском рынке опять могут быть проблемы.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но есть и не очень радужные сигналы. Индекс Московской биржи после обновления исторического максимума нарисовал вторую вершину, от которой начали формироваться признаки коррекции, РТС тоже упёрся в очень сильный уровень сопротивления на рубеже 1200 пунктов, от которого мы уже неоднократно видели сильные распродажи.

Если вдруг рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже 2400 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими.