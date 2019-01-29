В первой половине дня отечественный рынок находился под влиянием внешнего фона. Индекс МосБиржи снижался в моменте до 1464 пунктов. Поток новостей во вторник весьма скудный, но эта ситуация исправится в ближайшие дни. Пожалуй, стоит обратить внимание на новости из Европы, где Германия отвергла поправки в газовой директиве, так как она предполагает исключения почти для всех проектов, но исключительно призвана регулировать лишь «Северный поток-2». На этом фоне акции «Газпрома» выбрались из минуса. В целом торги к середине дня уже проходили на позитивной территории за счёт таких бумаг, как «Мечел», «Магнит», ГМК «Норникель», привилегированных акций «Сургутнефтегаз» и банковского сектора. В глубоком минусе оказались расписки «РУСАЛа» и En+, в которых продолжается фиксация прибыли по факту снятия санкций со стороны американского Минфина. В минусе также были акции «Роснефти», так как риски невозврата инвестиций в экономику Венесуэлы возрастают по мере усиления позиций оппозиции в конфликте с действующим президентом.

Рубль преимущественно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,01%, недельная до 8,06%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Ставки МБК могут указывать на подготовку к аукционам ОФЗ, которые пройдут в среду. Кроме того, итоговая инфляция за январь может оказаться немного выше ожиданий, что предполагает рост вероятности повышения ставки ЦБ РФ. Впрочем, у рубля впереди также много важных событий, которые могут существенно повлиять на расклад сил. Это и переговоры США и Китая по торговым вопросам, и возможное изменение риторики ФРС, и вывод на рынок дополнительных средств на покупку валюты в рамках бюджетного правила с 1 февраля.

Торги в Европе носили сдержанный характер. Слабые результаты и прогнозы Caterpillar и Nvidia бросают тень на весь фондовый рынок, поскольку они первыми почувствовали охлаждение мировой экономики. Между тем британский FTSE 100 показывал рост более 1%, сигнализируя о возможном положительном исходе голосования по альтернативному плану условий выхода Великобритании из Евросоюза. Естественно, что кроме британских проблем, инвесторов беспокоят переговоры США и Китая, начало которых осложняется официальными обвинениями Минюста США китайской Huawei в нарушении санкционного режима против Ирана, а также промышленном шпионаже.

Нефть сохраняла небольшой плюс на фоне санкций США против Венесуэльской PDVSA. Между тем почти половина венесуэльского нефтяного экспорта отправлялась в США. На рынке поговаривают о том, что затягивание политического кризиса может привести к росту спроса на тяжёлые сорта из Мексики, Ирака, Саудовской Аравии. В остальном существенное влияние блокировка поставок из Венесуэлы не окажет, поскольку рынки получают достаточно нефти из других регионов. Более того, признаки замедления глобальной экономики могут говорить о том, что нефти потребуется меньше. Прибыль китайских предприятий снижалась в ноябре и декабре. Январские индикаторы производственной активности также могут показать дальнейшее сокращение деловой активности. К 15:15 (мск) Brent – $60,27 (+0,77%), WTI – $52,37 (+0,73%), золото – $1306,4 (+0,25%), медь – $5946,99 (+0,65%), никель – $11970 (+1,23%), палладий – $1293,7 (+0,34%), платина – $818,6 (+0,50%).

В США продолжается активный период квартальных отчётов. На текущей неделе отчитывается 113 компаний. Рынку уже не понравились ожидания Allergan, отчёты Verizon и Harley-Davidson. Фармацевтический Pfizer вовсе сообщил об убытках. Впрочем, фьючерсы на основные индексы торговались в пределах +/-0,1% от значений закрытия накануне. Частично этому способствует сильный отчёт 3M, хотя прогноз на текущий год был снижен. Xerox заработала больше ожиданий, но не удовлетворила их по выручке. Впрочем, производитель офисного оборудования выдал более оптимистичный прогноз. Уже ночью, после закрытия регулярных торгов, отчитаются Apple и Ebay. Отечественный рынок пока не решается вновь штурмовать отметку в 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Отечественные инвесторы также предпочитают дождаться итогов множества важных событий текущей недели.