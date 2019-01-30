Во вторник в начале торгов котировки высоколиквидных бумаг оставались под давлением из-за возвращения опасений, связанных с негативным влиянием «торговых войн» на динамику продаж мировых компаний. Однако в течение дня инвесторы проявили интерес к отдельным бумагам. Так, Сбербанк (SBER) подорожал на 1.9%, Газпром (GAZP) – на 1.5%, МосБиржа (MOEX) – на 1.4%, Новатэк (NVTK), Норникель (GMKN) и ВТБ (VTBR) – на 1.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 5.8%, Полюса (PLZL) – на 3.3%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 2.6%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

В краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Активность на рынках в целом сократилась перед публикацией важных данных по экономике США (в частности, в 16:30 мск ожидается предварительная оценка ВВП за четвертый квартал прошедшего года), пресс-конференцией главы ФРС (начало в 22:30 мск) и возобновлением торговых переговоров на высшем уровне между США и КНР.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 66.0 по паре доллар-рубль.