Нефть предпринимает попытку восстановления, и она вполне может оказаться результативной. Утром в среду баррель североморского сорта Brent подрастает на 0,6% и торгуется около $61,60.

Запасы нефти в США за неделю, согласно наблюдениям API, выросли на 1 млн баррелей. Увеличились запасы бензина (+2,8 млн баррелей), зато умеренно снизились запасы дистиллятов (-1,1 млн баррелей). Для сырьевого рынка это умеренно «медвежий» сигнал, но котировки смотрят вверх.

Дело снова в Венесуэле, точнее, в потоке новостей относительно этой страны. США накануне запретили импорт нефти из Венесуэлы, «перекрывая» таким образом кислород правительству Николаса Мадуро. Под санкции попала крупнейшая нефтяная компания государства PDVSA, что фактически означает масштабные проблемы с экспортом сырья. Таким образом Белый дом США оказывает давление на происходящее в Венесуэле и вынуждает Мадуро уйти в отставку, отрезая доступ к финансовым поступлениям. У Венесуэлы, впрочем, есть иные варианты получения денег, но негатива от нефтяного эмбарго это никак не снижает. Для сырьевых котировок это, в свою очередь, хорошая почва для роста.

Баррель Brent сегодня может восстановиться в область $61,80-62,00, следим за поведением доллара (сегодня заканчивается заседание ФРС, могут быть даны комментарии по поводу распродажи активов с баланса) и данными Минэнерго по запасам.