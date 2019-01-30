Российская валюта успешно отыграла потери, которые она понесла в понедельник. Поддержку ей оказал нефтяной рынок. Рост цен на нефть ускорился на фоне новостей о введении американских санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании PdVSA. Минфин США заблокировал активы компании стоимостью $7 млрд. К закрытию дня цена на нефть восстановилась на 3,3%, до $61,76 за баррель. Курс доллара снизился до 65,97 руб., курс евро – до 75,36 руб.

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота в стране и даже объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Но затем изменил решение. Сейчас речь не идет о разрыве дипотношений, но в течение 30 дней должен быть создан офис для «представительства интересов» в каждой из стран.

В среду, 30 января, нефть торгуется в плюсе. События в Венесуэле продолжат сдерживать нефтяные котировки от падения. Фактор цен на нефть для рубля остается доминирующим. Также в центре внимания остаются итоги заседания Федрезерва и переговоры США с Китаем.

По Brent я не вижу никаких препятствий для повышения котировок до $62,32 за баррель. Если их рост усилится с открытием торгов в Европе, то ждем возвращения курса доллара до 65,70 руб., а курса евро — до 75,15 руб. В противном случае, рублевые пары останутся торговаться в диапазоне 40 копеек (20 копеек вверх или вниз от вчерашних цен закрытий).