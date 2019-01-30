Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.2%, в районе 2500-2505 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 п.

В первые минуты торгов мы можем увидеть обновление близкого исторического максимума по индексу МосБиржи. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации на позитивной территории в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня не исключено продолжение консолидации локального рынка перед публикацией значимых вечерних новостей. Уже под закрытие основных торгов в России выйдет официальная еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 МСК). А очередное решение по уровню процентной ставки ФРС станет известно лишь в 22.00 МСК.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.87%) и РТС (+1.06%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стоит отметить, что вчерашние торги стали зеркальным отражением движения локального рынка акций, состоявшегося в понедельник. Индексы МосБиржи и РТС сумели полностью отыграть свои недавние потери вслед за однодневным восстановлением стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent к уровню конца прошлой недели.

Добавим, что рублевый индекс МосБиржи вчера не сумел обновить свой близкий исторический максимум, расположенный на отметке 2502.73 п. Скорее всего, он будет переписан уже в начале предстоящих торгов. Этому способствует позитивная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС. В понедельник они сумели частично разгрузить накопившуюся среднесрочную перекупленность. Однако коррекционный спад оказался непродолжительным и неглубоким.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние символической бэквордации величиной менее 1 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явными лидерами прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.86%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.42%). Они сумели отыграть свой двухдневный коррекционный спад и вернулись к недавно обновленным среднесрочным максимумам. В пользу этих акций играет январское укрепление курса рубля и временное ослабление санкционных рисков. Однако позитивное влияние указанных факторов не может продолжаться бесконечно.

Акции Газпром (GAZP RM, +1.49%) заметно опередили индекс МосБиржи на фоне недавнего заявления представителя эмитента о том, что в бюджет газовой монополии заложены выплаты годовых дивидендов в размере 10.43 руб. на акцию. Таким образом, дивидендные выплаты акционерам могут увеличиться почти на 30% по сравнению с уровнем прошлого года. Тогда они составили 8.04 руб. на акцию. С технической точки зрения в акциях «Газпрома» назревает новая попытка пробоя ближайшего значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 165 руб. Следующей среднесрочной технической целью для указанных бумаг может стать ценовой уровень 170 руб.

Акции МосБиржа (MOEX RM, +1.44%) пользовались спросом на фоне известия о том, что эмитент приобрел миноритарный пакет акций АО «Казахстанская фондовая биржа». Пока он составляет 3.32% от капитала иностранного организатора торгов. В дальнейшем планируется увеличение указанной доли до 20%. Для Московской биржи это будет не просто инвестирование в профильный актив. Предполагается, что в рамках дальнейшего сотрудничества бирж участники торгов из России и Казахстана получат взаимный доступ к рынкам обеих стран.

Акции Алроса (ALRS RM, —1.59%) не сумели избежать падения, несмотря на сообщение эмитента о находке уникального крупного алмаза ювелирного качества массой 191.46 карат. Ранее сопоставимый по размерам драгоценный минерал был добыт более 2.5 лет назад. Что же касается акций Алроса, то в среднесрочном периоде они продолжают балансировать на грани ближайшего значимого ценового уровня 100 руб. Упорная борьба биржевых быков и медведей за указанную отметку может продолжаться еще достаточно длительное время.

Стоит отметить заметную просадку стоимости бумаг RUSAL plc (RUAL RM, —6.08%) и ENPL-гдр (ENPL RM, —3.80%). Они продолжают нащупывать локальные уровни поддержки и сопротивления после недавних резких движений, связанных с состоявшейся отменой адресных санкций против эмитентов со стороны США. Скорее всего, в указанных бумагах в ближайшие дни сохранится повышенный уровень волатильности.

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, —0.69%), ММК (MAGN RM, —0.95%), Газпром нефть (SIBN RM, —1.03%), Распадская (RASP RM, —1.49%), FIVE-гдр (FIVE RM, —1.40%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.1%.

С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением.