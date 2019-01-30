Рынок акций РФ и рубль в среду в начале дня смогут подрасти на улучшении внешнего фона. Риторика ФРС США по итогам заседания по ставке, если окажется мягкой, сможет ослабить позиции доллара на мировом валютном рынке и, соответственно, поддержать рубль.

ИНДЕКСЫ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает роста рынка акций РФ. "Внешний фон меняется к лучшему. Рынок может обновить максимум по индексу Мосбиржи, ориентируюсь на диапазон: 2500-2550 пунктов. В лидерах будет большинство бумаг первого эшелона", — добавляет он.

В базовом сценарии в среду Михаил Поддубский из Промсвязьбанка допускает увидеть еще одно обновление исторических максимумов, но драйверов для уверенного закрепления выше отметки в 2500 пунктов пока не хватает. Для продолжения уверенного роста крайне желательно увидеть заметное улучшение настроений на глобальных рынках, считает он.

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением около 0,1-0,2%, в районе 2500-2505 пунктов.

"С учетом утреннего улучшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением", — говорит он.

ВАЛЮТА

"Сегодня ключевым событием для мировых финансовых рынков будет завершение двухдневного заседания ФРС США, по итогам которого ожидается, что регулятор оставит ставку без изменения. Однако особый интерес инвесторов вызовут планы американского центробанка по его дальнейшей монетарной политике, консенсус-прогноз по которой предполагает два повышения ключевой процентной ставки в 2019 году", — говорит Сергей Дроздов из "Финама".

Аналитик полагает, что в среду российская валюта может получить поддержку со стороны ФРС США, которая в случае мягкой риторики, связанной с перспективами монетарной политикой, способна ослабить позиции доллара на мировом валютном рынке.

Министерство финансов проведет аукционы ОФЗ на сумму 25 миллиардов рублей: будут предложены ОФЗ 26223 с погашением в 2024 году на сумму 15 миллиардов рублей и ОФЗ 26224 с погашением в 2029 году на сумму 10 миллиардов рублей, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Сегодня рубль будет, вероятно, консолидироваться в узком диапазоне, прорыв которого возможен при появлении аппетита иностранных инвесторов к покупке госбумаг, доходности которых подросли на этой неделе, или в случае продолжении роста нефтяных котировок", — отмечает он. По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,65-66,45 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США потеряли в понедельник около 1% на фоне предупреждений о замедлении роста экономики Китая и ожидания заседания Федрезерва.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,03-0,13%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,29%, японский Nikkei 225 снизился на 0,52%, гонконгский Hang Seng Index растет на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

Стоимость нефти растет на 0,44% — до 61,47 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро растет на 0,09% — до 1,1442 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл торги ростом, приблизившись к историческому максимуму по индексу Мосбиржи — 2502,73 пункта на фоне восстановления рынка энергоносителей, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87% — до 2498,35 пункта, индекс РТС — на 1,06%, до 1191,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 21 копейку – до 66,05 рубля, евро — на 24 копейки, до 75,5 рубля, следует из данных Московской биржи.