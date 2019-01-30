Волатильность на глобальных рынках вчера несколько уменьшилась – судя по всему, инвесторы решили дождаться итогов завершающегося сегодня заседания FOMC, а также результатов американо-китайских торговых переговоров, которые, вероятно, станут известны ближе к концу недели. Между тем глава американского Минфина Стивен Мнучин вчера дал понять, что в случае уступок со стороны Китая США могут рассмотреть вопрос о полном снятии введенных ранее торговых ограничений. На этом фоне рисковые активы вчера торговались разнонаправленно. Индексы акций MSCI EM и DAX закрылись ростом на 0,1–0,2%, в то время как S&P 500 и Shanghai Composite снизились на те же 0,1–0,2%. Нефтяной рынок, завершивший предыдущую сессию снижением, вчера развернулся в сторону роста: по итогам дня сорт Brent прибавил в цене 2,1%. Большинство валют развивающихся стран закрылись в плюсе на 0,1–1,1% относительно доллара, за исключением индийской и индонезийской рупии (0% и —0,2% соответственно). Сохраняющаяся неопределенность вокруг Брекзита стала причиной ослабления британского фунта, скорректировавшегося относительно доллара на 0,7%. Доходности гособлигаций США опустились на 2–4 бп.

Динамика российской валюты была обусловлена по большей части общей тенденцией в валютах развивающихся стран: по итогам дня рубль укрепился на 0,3%, до 66,05 по отношению к доллару. В связи с завершением налогового периода объем торгов в USDRUB_TOM уменьшился до 2,2 млрд долл. против 2,7 млрд долл. днем ранее.

Главное событие дня – объявление итогов заседания FOMC. На этот раз после заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС США Джерома Пауэлла, но новых макроэкономических прогнозов представлено не будет. Таким образом, интерес для инвесторов представляют формулировки в пресс-релизе и комментарии Пауэлла. Особое значение будут иметь заявления регулятора в отношении своего баланса активов – в последнее время появились предположения, что ФРС может снизить темпы его сокращения, чтобы уменьшить давление на экономику и рынки.