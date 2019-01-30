До середины февраля аукционы по размещению КОБР проводиться не будут ввиду исчерпания лимитов (1.5 трлн руб.), а последующие три серии КОБР (18, 19 и 20), вероятно, будут использоваться для вложений по мере погашения текущих серий. В условиях «заполнения» лимитов по облигационным выпускам вероятен поступательный перенос избыточных средств с корсчетов на срочные депозиты Банка России, что мы и наблюдали по итогам вчерашнего аукциона. Банки повысили предложение средств на еженедельном депозитном аукционе регулятора, хотя итоговый объем (1.3 трлн руб.) не достиг лимита регулятора (1.79 трлн руб.).

На ставках денежного рынка данные обстоятельства пока не сказались. Отстающая на один день Ruonia о/н достигла отметки 7.76%, но более быстро реагирующая ставка однодневного валютного свопа начала постепенно отступать от максимумов (7.74% против 7.80% на пике начала недели). Мы полагаем, приток бюджетных средств, ожидаемый до середины следующей недели, будет способствовать дальнейшему смягчению ситуации.



