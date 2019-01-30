Движения на рынке ОФЗ вчера опять носили довольно ограниченный характер: по итогам сессии длинные облигации повысились в доходности на 1–2 бп, средний отрезок кривой сместился вверх на 2–4 бп, а доходности коротких бумаг выросли в среднем на 4 бп. Основной причиной роста доходностей стала утренняя коррекция в рубле. В то же время восстановление рубля, произошедшее во второй половине дня, рынок ОФЗ практически проигнорировал. Флоутеры и линкеры завершили сессию на прежних позициях. При этом торговая активность снизилась: оборот в секции суверенного долга на МосБирже составил лишь около 10,9 млрд руб. Тем временем локальные облигации других развивающихся стран закрылись преимущественно в плюсе – доходности их 10-летних выпусков снизились на 1–9 бп.

На сегодняшнем аукционе Минфин планирует разместить облигаций на сумму 25 млрд руб. против 30 млрд руб. на прошлой неделе. Инвесторам будет предложен набор из тех же выпусков с фиксированным купоном, которые размещались две недели назад: ОФЗ-26223 на 15 млрд руб. и ОФЗ-26224 на 10 млрд руб. На наш взгляд, более короткая бумага имеет больше шансов быть размещенной в полном объеме с небольшой премией к доходности. В ближайшие два дня наступает срок выплаты купонов по ОФЗ на общую сумму более 35 млрд руб. (включая 17 млрд руб. по выпускам с фиксированным купоном, а остальное – по флоутерам и неликвидным ОФЗ-АД), что может оказать ОФЗ-26223 определенную техническую поддержку. Тем не менее основным объектом реинвестирования для локальных игроков на вторичном рынке, как мы ожидаем, станут еще более короткие выпуски ОФЗ или купонные облигации Банка России. Что касается ОФЗ-26224, то на сегодняшнем аукционе эта бумага, на наш взгляд, может быть размещена не в полном объеме, учитывая сдержанный спрос на длинные облигации со стороны иностранных инвесторов в последние несколько дней.