Группа Русагро опубликовала операционные результаты за 4к18, показав рост выручки на 25% г/г.

Сильные показатели были обусловлены благоприятной ценовой конъюнктурой: цены реализации сахара повысились на 35% г/г, основных сельскохозяйственных культур – на 50–90% г/г, чему способствовало улучшение баланса спроса и предложения, восстановление мировых цен и ослабление рубля. Компания сделала выбор в пользу консервативной стратегии продаж сахара и вдвое сократила объемы сбыта в 4к18, чтобы реализовать запасы по более высоким ценам в 1п19. В результате к концу 2018 г. были аккумулированы рекордные объемы товарных запасов (650 тыс. т).

Мы считаем, что компания выигрывает от этого подхода, но теперь отмечаем понижательные риски для наших прогнозов на 2018 г. на величину до 10%, а также меньший потенциал роста в текущем году из-за перераспределения объемов продаж и улучшения финансовых показателей.

С начала нового маркетингового года 1 сентября котировки акций Русагро повысились на 17%, поэтому, как мы считаем, в них уже учтен потенциал роста операционных результатов. Дальнейшее повышение котировок (наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 14,50 долл. за одну акцию, ожидаемая полная доходность – 22%, рекомендация – Покупать) будет обусловлено успешной реализацией проекта на Дальнем Востоке, приобретением новых активов в сегменте растительного масла, а также активизацией экспорта в Азию.