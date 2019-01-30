Как сообщает Минэкономразвития, недавний пересмотр цифр по статистике в строительном секторе за 2018 г. был связан с пересмотром данных по Тюменской области, в частности в ЯНАО. Учитывая, что ведомство сообщило о том, что расхождение между цифрами по строительству и инвестициям в ЯНАО составило почти 500 млрд руб., рост выпуска в строительстве с 6,8 трлн руб. за 11M18, по первой оценке, до 7,3 трлн руб. за 11М18 в пересмотренных данных, полностью объясняет весь пересмотр.

Мы связываем его со строительством по проекту ЯМАЛ СПГ, то есть с заводом, который был построен в 2018. Даже в том случае, если благодаря новой динамике строительства рост российского ВВП достигнет 2% г/г в 2018 г., как ожидает Минэкономразвития, это лишь станет еще одним фактом в пользу того, что рост экономики сильно зависит от динамики сектора добычи полезных ископаемых и его инвестиционной активности.

Таким образом, мы не можем назвать эту новость позитивной для российской картины роста.



