ЦБ вчера зарегистрировал три новых выпуска КОБР (18-й, 19-й и 20-й серий), начало размещения первого из них, 18-ого, запланировано на 12 февраля, дальше регулятор продолжит традиционно предлагать рынку новые бумаги в середине каждого месяца. Объем выпусков оставлен без изменений, по 500 млрд руб. каждый. Вполне вероятно, что нынешняя ситуация, когда аукционы по доразмещению КОБР не проводятся из-за того, что все имеющиеся в обращении выпуски полностью размещены, будет повторяться: приток ликвидности в банковскую систему будет расти, поддерживаемый интервенциями ЦБ на валютном рынке. Таким образом, депозитные аукционы Центробанка вновь выйдут на первый план и в ближайшие месяцы будут основным инструментом стерилизации ликвидности. Так, уже вчера выросло предложение со стороны банков на депозитном аукционе (расчеты состоятся сегодня), объем депозитов банков в ЦБ должен увеличиться сегодня на 300 млрд руб. В спокойной ситуации для Банка России практически нет разницы, использовать ли для стерилизации депозиты или КОБР. Однако в случае турбулентности на рынке по любым причинам (например, из-за снижения цен на нефть) более короткий инструмент, то есть депозиты, теряет свою привлекательность, он не может существенно снизить давление на курс рубля.

После окончания налогового периода корсчета банков в ЦБ возобновили рост. Вчера уровень корсчетов повысился на 200 млрд руб., скорее всего, основной источник роста – поступления из бюджета. Под конец месяца бюджетные расходы стали резко увеличиваться. Для стерилизации этого навеса ЦБ уже в ближайшие дни может возобновить депозитные аукционы тонкой настройки.