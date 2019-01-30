В прошедший период цены на драгоценные металлы показали рост под влиянием возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ, а также очередного всплеска геополитической напряжённости. Цены на палладий корректировались вниз после взрывного роста в предыдущие периоды.

ФРС США проводит очередное заседание 29-30 января, от которого инвесторы не ожидают изменений, но надеются на признание Дж. Пауэллом растущих рисков для экономики США, что потенциально замедлит темпы повышения процентных ставок и ослабит курс доллара США.

На прошлой неделе также состоялось заседание ЕЦБ, в ходе которого М. Драги предупредил, что падение экономики еврозоны может быть более заметным, что также вселило в инвесторов надежду на задержку первого повышения процентных ставок банка, намеченного на конец лета 2019 г.

Кроме того, глава ЕЦБ заявил, что не будет проводиться новый раунд выдачи дешевых долгосрочных займов банкам еврозоны, пока не возникнет уверенности, что это приведёт к снижению ставок кредитования. Банки Италии, Испании, Португалии и Греции брали значительный объём кредитов в рамках целевых операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO), срок которых начнёт истекать в 2020 г.

В прошедший период запасы в ETF-фондах драгоценных металлов показали прирост по всем металлам, но наибольший приток наблюдался в платиновых фондах.

Отчеты CFTC по-прежнему не публикуются с 18 декабря 2018 г., несмотря на запуск работы американского правительства до 15 февраля 2019 г.

Рост официальных закупок золота продолжается. По сообщению ЦБ Узбекистана, в декабре 2018 г. золотые резервы страны выросли на 4,4% к ноябрю до $26,394 млрд.

По данным Минфина РФ, за 11 месяцев 2018 г. производство золота в России составило 290,3 т, что на 1,9% больше, чем в аналогичный период 2017 г. Производство серебра за 11 мес. 2018 г. выросло на 8,3% и составило 1035,63 т.

Цены на драгоценные металлы в Шанхае на SGE в прошедший период выросли, объёмы торгов также показали прирост, курс юаня к доллару США продолжал укрепляться. Нетто-импорт золота в Китай из Гонконга в декабре 2018 г. снизился до 19,22 т против 37,87 т в ноябре 2018 г.

Спрос на золото в Азии вырос в преддверии Лунного Нового года, особенно сильно тенденция была заметна в Китае, где премии на поставку золота в прошедший период выросли до уровня $9,5/11,5 за унцию, несмотря на укрепление курса юаня. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $1,2/унция при возрастающем сезонном спросе. Золото в Токио торговалось в паритете с Лондоном, но спрос растёт на фоне растущих экономических рисков.

Дисконты на поставку золота в Индии сузились до $5/унция под влиянием снижения внутренних цен, однако дилеры воздерживаются от покупок, ожидая потенциальные перемены в налогообложении импорта.

Рынок золота на прошедшей неделе преодолел уровень сильного сопротивления $1300 в ожидании смягчения действий ФРС США и протестировал уровень $1307,7, от которого происходит небольшое снижение цен. По прогнозу банка Societe Generale, стоимость золота в 2019 г. в среднем составит $1325, в 2020 г. – $1350.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали до уровня $15,89, от которого происходит небольшая коррекция вниз. Отношение золота к серебру понизилось до 82,5 пункта. Отношение платины к серебру составляет 51,60 пункта.

Рынок платины в прошедший период вырастал к уровню $822 в корреляции с ростом цен на золото, после чего корректируется вниз к уровню $819. Спред между золотом и платиной расширился до рекордного уровня в $494/унция. Спред между платиной и палладием составляет $522/унция.

Фьючерсные цены на палладий на прошлой неделе проваливались до уровня $1270, снимая рыночную перекупленность, после чего вновь резко восстановились до уровня $1327, от которого происходит снижение к уровню $1294. Исключительная спекулятивность ценовой динамики обусловлена раздутым «пузырем» под влиянием искусственного сдерживания поставок металла. На спотовом рынке вторичных поставок развернута настоящая борьба за приобретение использованного палладия для сдачи под рециклирование.

По итогам 2018 г. производство и продажи автомобилей в Китае снизились на 4,2% и 2,8% соответственно по сравнению с 2017 г., завершив 28 лет ежегодного роста. Замедление крупнейшего в мире автомобильного рынка является серьезным признаком замедления мировой экономики, ситуация может ещё ухудшиться.