К середине торгового дня среды российские фондовые индексы вышли в плюс, а рублевый индикатор обновил исторический максимум. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск вырос на 0,27%, до 2505,2 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,52%, до 1197,52 пункта.

Рубль к середине дня перешел к укреплению против доллара и евро после небольшого снижения в начале торгов. Доллар опустился ниже 66 руб, а евро стремился к 75 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции "Аэрофлота" (+2,09%) и котировки ГМК “Норильский никель” (+1,71%). В лидерах падения были акции ММК (-2,68%) и бумаги ТМК (-0,82%).

Фундаментальную поддержку акциям ГМК “Норильский никель” оказывали производственные результаты за 2018 год.

C технической точки зрения акции ГМК “Норильский никель” находятся в неплохой позиции для скорого обновления исторического максимума 13 545 руб и движения в район 13 600 руб. По бумагам наблюдается преобладание краткосрочного восходящего тренда, хотя сила его умеренна. В краткосрочной перспективе есть смысл сохранять “длинные” позиции до падения ниже 13 200 руб, а в среднесрочной – до преодоления 12 800 руб.

Внешние факторы

Внешний фон к середине дня умеренно позитивен. Нефтяные котировки немного ускорили повышение и прибавляют порядка 1% после введения санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы и в ожидании данных по запасам нефти в США. Согласно консенсус-прогнозу, данные Минэнерго могут показать увеличение запасов “черного золота” в США примерно на 3 млн баррелей – более умеренный рост по сравнению с предыдущей неделей.

Торги на основных биржах Европы проходят на нейтральной ноте. Индикатор Euro Stoxx 50 недавно прибавил около 0,1%. Ситуация с Brexit пока не проясняется, что добавляет неопределенности на рынок. Статистика, тем временем, показали рост индекса потребительского доверия GfK Германии в феврале с 10,5 до 10,8 пункта (ожидалось 10,3 пункта) и снижение индекса делового климата еврозоны в январе с 0,86 до 0,69 пункта (ожидалось 0,75 пункта).

Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 0,4%. Поддержку рынку в среду может оказать высокотехнологичный сектор, так как инвесторы остались воодушевлены данными Apple по росту прибыли в подразделении услуг. В остальном на рынке ждут новостей с торговых переговоров, статистики по рынку труда и итогов заседания ФРС.

События дня: предварительный индекс потребительских цен Германии в январе (16.00 мск), занятость в частном секторе США в январе по расчетам ADP (16.15 мск), предварительный ВВП США за 4-й квартал (16.30 мск), индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18.00 мск), отчет Минэнерго по запасам (18.30 мск), подведение итогов заседания ФРС (22.00 мск) и пресс-конференция ее главы (22.30 мск). США и Китай начнут новый раунд торговых переговоров. Квартальные отчетности представят AT&T, Boeing, Facebook, McDonald's, Microsoft, PayPal, Tesla, Visa и другие.

Техническая картина и прогноз

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались продолжить рост, а рублевый индикатор преодолел отметку 2500 пунктов, покорив очередной исторический максимум. Рубль также стремился к недавним локальным максимумам на фоне восходящей динамики нефтяных цен и умеренной склонности инвесторов к риску. Во второй половине дня оптимизм на рынках, вероятнее всего, сохранится. Итоги заседания ФРС и новости с торговых переговоров российские инвесторы смогут отыграть в четверг.