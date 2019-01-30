К середине торгов индекс Мосбиржи подрастал на 0,29% до 2505,70 п., а РТС рос на 0,51% до 1197,46 п. Относительно спокойный внешний фон и дорожающая нефть позволили индексу МосБиржи обновить свой исторический максимум. В первой половине дня индекс достигал отметки 2510 пунктов. Как минимум, это заявка на закрепление выше 2500 пунктов и продолжение подъёма. Германское издание Die Weit пишет о том, что Европе не обойтись без российского газа и ФРГ в этом отношении является наиболее зависимой стороной из-за постепенного отказа от угольной энергетики. Издание также пишет о том, что потребление «голубого топлива» продолжит расти, а СПГ не сможет покрыть этот новый спрос как по объёмам, так и по цене. Если же говорить о цене, то Die Weit отмечает, что в ближайшие годы КНР нарастит потребление газа в три раза, что также будет оказывать давление на рынок СПГ. На этом фоне бумаги «Газпрома» в моменте поднимались до 164,88 за акцию. Защиту со стороны германской прессы также заметили отечественные банки. Акции Сбербанка поднимались в моменте до 215,7 за штуку. Рост к новым историческим максимумам продолжают бумаги ГМК «Норникель». ГМК увеличил производство меди в 2018 году на 19%, никеля на 1%, а вот платины и палладия снизил на 3% и 2% соответственно. Компания также сообщает о том, что она смогла почти полностью отказаться от низкорентабельной переработки стороннего сырья. В лидерах дня были бумаги «Аэрофлота», а вот среди аутсайдеров оказались «ММК», «РУСАЛ» и En+. Последние явно страдают от фиксации прибыли после снятия санкций американского Минфина. Впрочем, демократы в палате представителей Конгресса США вновь хотят принять законодательные инициативы, которые бы позволили отменить решение финансового ведомства. Активность на рынке была чуть выше обычного. К середине дня объём торгов на основной секции Московской биржи достиг почти 19 млрд рублей.

Рубль укреплял свои позиции вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4075 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,98%, недельная осталась на уровне 8,06%, а месячная 8,25%. Кроме нефти, рубль поддерживает весьма высокий спрос на ОФЗ. На первом из двух аукционов среды Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 44,996 млрд рублей, а средневзвешенная доходность 8,21%. Вместе с рублём укреплялись и валюты сырьевых стран, среди который выделялся австралийский доллар, который реагировал на данные по инфляции за IV квартал. Пока ожидания того, что к февралю рубль может начать слабеть, не оправдываются благодаря улучшению аппетитов к риску на глобальном рынке.

Торги в Европе проходили разнонаправленно. Лучше всех смотрелся британский FTSE 100 на фоне ослабления фунта стерлингов. Повышенный спрос наблюдался в бумагах сырьевых компаний, что можно связать с надеждами на заключение торгового перемирия между КНР и США. Европейская статистика была весьма неоднозначной. Рост ВВП Франции в IV квартале замедлился до 0,3% в годовом выражении из-за потерь на фоне протестных выступлений. Потребительские расходы французов упали в декабре на 1,5% при ожиданиях снижения на 0,3%. Индекс потребительского климата в Германии поднялся в январе до 10,8 п. с 10,5 п. в декабре. В еврозоне сводный индекс делового и потребительского доверия упал в январе до 106,2 п. с 107,4 п. в декабре. Индекс делового климата обвалился до 0,69 п. с 0,86 п. Из корпоративной отчётности стоит обратить внимание на сообщение от Siemens AG, чья прибыль в IV квартале резко сократилась.

Нефть продолжает отыгрывать ситуацию в Венесуэле. Даже если американские санкции не приведут к сокращению предложения на рынке, то оно уменьшится по причине экономического кризиса в стране. Кроме того, снабжение Европы также ухудшается из-за затора в Босфоре, где скопилось нефти почти 40 млн бар. на танкерах, которые не могут пройти пролив из-за плохой погоды.

Индекс доллара снижался на 0,04% до 95,478 п. NZD, CAD, AUD укреплялись от 0,15% до 0,7% против доллара США.

Фьючерсы на основные американские индексы демонстрировали рост от 0,3% в S&P 500 до 0,9% в NASDAQ перед стартом основных торгов. Похоже, что день будет позитивным для бумаг IT-сектора. На рынке считают, что компания Apple могла отчитаться гораздо хуже. Глава Apple Тим Кук заявил о том, что будет пересмотрена ценовая политика на рынках, которые пострадали от сильной девальвации местных валют, включая Турцию, Индию, Россию. Сегодня отчитываются такие большие имена, как Boeing, Microsoft, Quolcom, Visa. AMD, после пессимистичных заявлений о провале надежд на спрос криптомайнинга, решила подсластить пилюлю и выдала более обнадёживающий прогноз на текущий финансовый год благодаря надеждам на новые продукты, включая для дата-центров. Естественно, что для отечественного рынка IT оптимизм не свойственен, но общий позитивный настрой на внешних площадках может позволить закрыть сессию выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи. Затем уже можно рассчитывать на смягчение риторики ФРС и какой-то конкретный исход переговоров США и Китая по торговым вопросам.