По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом. Уолл-стрит с оптимизмом восприняла решение ФРС.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,55%, закрывшись на отметке 2681,05 пункта, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,77%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,2%. Индекс развивающихся рынков MSCI поднялся на 1% до четырехмесячного максимума. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта — до 2,69%.

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5% годовых. Однако более позитивным моментом для рынков стало заявление регулятора о том, что он может изменить темпы сокращения своего баланса, а также исчезнувшие слова о дальнейшем постепенном повышении ставок. Напомню, ранее консенсус прогноз предполагал два повышения ключевой процентной ставки в 2019 году.

Сегодня внимание игроков переключится на торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином, в которых принимают участие главный экономический помощник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин.

Если предложения китайской стороны окажутся недостаточными и будут подвергнуты критике со стороны высокопоставленных американских чиновников, включая Трампа, инвесторы могут приступить к продажам акций.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,82%, закрывшись на отметке $61,79.

Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране на фоне падения импорта из Саудовской Аравии увеличились всего на 0,92 миллиона баррелей, что оказалось намного лучше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 3,15 миллиона баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,54%, закрывшись на отметке 2511,86 п., второй раз за неделю обновив исторический максимум. В настоящий момент локальная поддержка в индикаторе находится на отметке 2495, и в случае удержания данного рубежа дальнейшее восходящие движение индекса будет зависеть лишь от количества открытых коротких позиций, которые будут служить основным топливом "триумфального" роста.

В среду российская валюта завершила торги на отметке 65,50, прибавив 0,83% по отношению к американскому доллару.

Падение доллара США до четырехмесячного минимума после решения ФРС незамедлительно отразилось на котировках рубля, и теперь на пути его дальнейшего укрепления стоит уровень 65, который пройти с ходу вряд ли удастся. Однако стоит учитывать, что проход отметки 64,90 создаст серьезные предпосылки для усиления позиций российской валюты, которая может перейти в диапазон 61 — 64.