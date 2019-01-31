Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным повышением около 0.5%, вблизи отметки 2525 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2510, 2500 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2540, 2550 п.

В первые минуты торгов мы можем увидеть очередное обновление исторического максимума по индексу МосБиржи. Этому способствует позитивное состояние внешнего фона. Кроме того, в указанном индексе сформируется новый технический сигнал в пользу дальнейшей игры на повышение.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация статистических данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.54%) и РТС (+0.64%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Под влиянием позитивного внешнего фона они провели весь торговый день на позитивной территории. Более того, рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум, что представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего повышения.

Стоит отметить, что основные российские фондовые индексы вчера удерживались в границах сравнительно узких диапазонов. Это было связано с ожиданием значимых новостей из США. Уже под закрытие торгов в России были опубликованы еженедельные данные от Минэнерго по изменению запасов нефти и нефтепродуктов, которые носили в целом благоприятный характер. Незначительное недельное увеличение запасов нефти в США состоялось одновременно с более масштабным сокращением запасов бензина и дистиллятов. Поздно вечером стало известно, что ФРС оставила процентную ставку низменной в диапазоне 2.25-2.5%. Это событие можно оценивать как позитивный среднесрочный фактор для мировых фондовых рынков.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго величиной в 17 п., или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно сильнее рынка торговались акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.86%). Вчера указанные бумаги обновили свой исторический максимум, уверенно превысив прочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 13500 руб. Стимулом для этого послужила публикация итогов производственной деятельности эмитента за 2018 год. Они указали на увеличение годового производства меди на 18%. Производство никеля по итогам 2018 года возросло всего лишь на 1%. Однако по итогам последнего квартала оно увеличилось на 16%. В качестве позитивного момента также выступает увеличение объемов более рентабельного производства никеля и меди из собственного российского сырья. Сокращение годового производства палладия на 2% и платины на 3% было связано с прекращением переработки сырья третьих лиц. Вместе с тем, объемы производства металлов платиновой группы из собственного сырья остались на уровне 2017 года.

Заметно лучше рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +1.50%), Северсталь (CHMF RM, +2.02%), Аэрофлот (AFLT RM, +2.36%), НЛМК (NLMK RM, +1.63%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.80%). Таким образом, мы наблюдали разрозненные выборочные покупки в акциях, представляющих различные секторы рынка.

Существенно слабее индекса МосБиржи закрылись акции крупных российских банков: Сбербанк-ао (SBER RM, —0.22%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —0.75%), ВТБ (VTBR RM, +0.16%). Препятствием для их роста послужило известие о том, что Верховный суд Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов дочерних кредитных организаций российских банков ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Кроме того, было выдано разрешение на взыскании с РФ компенсации в размере $140 млн за счет их имущества.

Акции Polymetal (POLY RM, —0.39%) в очередной раз не сумели преодолеть значимое многомесячное сопротивление, расположенное в районе 750 руб. Между тем, вчера стало известно, что компания-эмитент завершила продажу золоторудного месторождения Капан. Указанная сделка была проведена в рамках стратегии концентрации и обновления портфеля активов «Полюса». Компания оценивает, что продажа указанного месторождения не приведет к материальной бухгалтерской прибыли или убытку.

Отметим также продолжение коррекционного спада стоимости бумаг RUSAL plc (RUAL RM, —3.34%) и ENPL-гдр (ENPL RM, —5.66%). После состоявшейся отмены адресных американских санкций против компаний-эмитентов указанные бумаги продолжают нащупывать локальные уровни поддержки и сопротивления.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.8%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 1.0%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением.