На глобальном валютном рынке ключевой тенденцией вчерашнего дня стало снижение американского доллара по всему спектру валют после объявления итогов заседания Федрезерва. Разумеется, американский регулятор сохранил ставку без изменения (в подобном исходе не было сомнений), но основное внимание участников рынка было приковано к тексту сопроводительного заявления и пресс-конференции Дж.Пауэлла. Основным изменением стейтмента, на наш взгляд, стало исключение формулировки об ожиданиях дальнейшего повышения ставок (согласно фьючерсам на ставку, рынок и до заседания сомневался в реализации такого сценария, оценивая вероятность еще хотя бы одного повышения ставки в этом году чуть более, чем в 20%. Теперь же вероятность упала до 9-10%). На этом фоне заметное снижение продемонстрировали доходности treasuries (доходности десятилетних бумаг опустились до 2,67%), и под давлением оказалась американская валюта (индекс доллара DXY опустился до 95,20 б.п.).

Новый этап смягчения риторики ФРС оказал поддержку группе валют развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили против доллара 0,8-2%, пара доллар/рубль опустилась к отметке в 65,50 руб/долл. Потенциал для дальнейшего восстановления позиций в валютах EM, на наш взгляд, сохраняется, однако от излишнего оптимизма сдерживают несколько факторов (как минимум, неопределенность относительно хода торговых переговоров США-Китай, которые должны завершиться сегодня).

При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может сместиться в диапазон 65-65,50 руб/долл. Из ключевых событий выделим продолжающиеся торговые переговоры США-Китай, итоги которых могут обуславливать общий аппетит к риску на глобальных рынках и отношение инвесторов к валютам emerging markets.