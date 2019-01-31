Перед открытием рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. ФРС США своими вчерашними заявлениями окажет поддержку финансовым рынкам как минимум до следующего заседания. Ключевая ставка сохранилась на прежнем уровне, в чем не было сомнений, но риторика остается достаточно мягкой, что привело к росту мировых индексов, а также снижению доллара относительно золота и остальных валют, в том числе развивающихся рынков – как мы и прогнозировали во вчерашнем обзоре. Разберем подробнее основные тезисы ФРС. Регулятор не будет спешить с дальнейшим повышением ставки, терпеливо выжидая подходящего момента. Это означает, что ставка может остаться неизменной даже до конца года.

Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что необходимость повышения ставки несколько снизилась, так как уменьшились риски повышения инфляции, в том числе из-за снижения нефтяных цен. Действия в отношении активов на балансе будут определены в ходе следующих заседаний. Напомним, наиболее благоприятным для рынков было бы решение о приостановке продаж облигаций с баланса ФРС. Вероятно, подобное решение будет принято, но позже. «Шатдаун», по мнению Пауэлла, отразится на ВВП США в 1 кв. 2019, а последствия Brexit будут минимальными. Как мы отмечали в начале года, FOMC оценил степень влияния роста ставок на финансовую систему и рынки, поэтому сейчас стремится делать все, чтобы избежать продолжения коррекции.

Теперь внимание инвесторов переключается на торговые переговоры США и Китая, относительно которых новостей пока нет. Встреча должна завершиться сегодня. Остаются на повестке и корпоративные отчеты. Apple, опубликовавший слабые результаты, прибавил 6.8%, так как инвесторы ожидали худшего. Акции Tesla, судя по постмаркету США, сегодня начнут торги в минусе на 5%, Facebook, напротив, порадовал и прибавлял вчера 11% после закрытия. Сегодня отчитывается Amazon.

Запасы нефти за неделю увеличились на 900 тыс. баррелей, но это лучше ожиданий, поэтому новость стала дополнительным фактором роста цен. В ближайшие дни Brent может обновить максимум 2019 года, торгуясь выше 63 долларов. В таком случае индекс Мосбиржи продолжит ралли.

Интерес к рублю сохраняется, особенно после заявлений ФРС. Вчерашние аукционы Минфина прошли успешно – оба выпуска совокупно на 25 млрд. руб. были размещены. До конца недели мы можем увидеть тест уровня 65 по USDRUB. Сегодня ожидаем операционные результаты за 2018 год от Polymetal, Норникель, Фосагро.