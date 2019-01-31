По итогам торгов 30 января индекс МосБиржи вырос на 0,54% до 2511,86 п., а РТС — на 0,64% до 1198,99 п. Отечественный индекс МосБиржи закрылся на рекордной отметке дневного графика, а в течение дня достигал значения в 2514 пункта. Столь оптимистичному закрытию способствовал позитивный внешний фон и нефть, которая к вечеру преодолела отметку в $62 за баррель Brent.

Кроме того, стоит отметить ряд весьма хороших новостей. Германское издание Die Weit пишет о том, что Европе не обойтись без российского газа и ФРГ в этом отношении является наиболее зависимой стороной из-за постепенного отказа от угольной энергетики. Издание также пишет о том, что потребление «голубого топлива» продолжит расти, а СПГ не сможет покрыть этот новый спрос как по объёмам, так и по цене. Если же говорить о цене, то Die Weit отмечает, что в ближайшие годы КНР нарастит потребление газа в три раза, что также будет оказывать давление на рынок СПГ. На этом фоне бумаги «Газпрома» подорожали на 1,5%, преодолев отметку в 165 за акцию.

ГМК «Норникель» (+2,86%) увеличил производство меди в 2018 году на 19%, никеля на 1%, а вот платины и палладия снизил на 3% и 2% соответственно. Бумага закрылась на рекордной отметке 13639 рублей. Компания также отмечает, что смогла почти полностью избавиться от низкорентабельной переработки сырья сторонних поставщиков. Расписки En+ (-5,66%) и «РусАл» (-3,34%) напомнили, что санкционная тема ещё не исчерпана. Демократы в палате представителей Конгресса США намерены протолкнуть законопроект, который позволит заблокировать решение Минфина по снятию санкций с активов О. Дерепаски. Тема столь чувствительная, что бумаги Сбербанка не удержали плюс, упав на 0,22%, хотя в течение дня дорожали более чем на 1%. В лидерах дня также были бумаги «Аэрофлота» (+2,36%) и «Северстали» (+2,02%). На противоположном полюсе также расположились «ММК» (-2,07%) и X5 Retail Group (-1,14%). Активность была выше обычного. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил почти 37,52 млрд рублей. В случае продолжения роста можно ждать ускорения движения благодаря закрытию запоздавших коротких позиций. Во всяком случае, после рекорда на дневном графике выше отметки 2500 рост более чем возможен, да и внешний фон способен предоставить для этого поводы.

Рубль в течение дня предпринимал попытки к укреплению, пользуясь дорожающей нефтью и повышенным спросом на ОФЗ. На первом из двух аукционов Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением в феврале 2024 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос составил 44,996 млрд рублей, а средневзвешенная доходность 8,21%. На втором были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением в мае 2029 года в объёме 10 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 41,585 млрд рублей при средневзвешенной доходности 8,36%. Вместе с рублём укреплялись против доллара США и валюты других сырьевых стран, включая AUD (+0,6%) и CAD (+0,5%). Впоследствии наступление сырьевых валют усилилось благодаря смягчению риторики ФРС. К вечеру среды доллар слабел на 0,83% до 65,505, а евро на 0,34% до 75,237.

Многие решения ФРС прогнозировали, но всё же итоговое заявление оказалось довольно неожиданным. Во-первых, рост экономики оценивается в качестве солидного, но не сильного, как в декабре. Регулятор также может пересмотреть программу сокращения баланса, если это потребуется. Ещё в декабре ФРС заявляла о том, что в будущем может повысить ставку, но на сей раз данное утверждение отсутствует. В свете развития мировых тенденций в экономике и финансах, а также сдержанной инфляции, Федрезерв возьмёт паузу, чтобы определить свои дальнейшие действия по настройке денежной политики. Естественно, что столь «голубиный» итог заседания Комитета по операциям на открытом рынке привёл к давлению на доллар, снижению доходностей по казначейским обязательствам, а также росту фондовых индексов. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Дж. Пауэлл также подчеркнул снижение актуальности повышения ставки из-за слабой инфляции и сдержанного экономического роста. По словам Пауэлла, текущие ставки являются «правильными» для сложившегося состояния экономики. К слову говоря, экономика продолжает выдавать противоречивые данные, которые периодически задерживаются из-за сокращённого режима финансирования правительства. ADP Services сообщает о том, что в январе частный сектор американской экономики создал 213 тыс. новых рабочих мест при ожиданиях 170 тыс. Объём незавершённых сделок по продаже жилья упал за декабрь на 2,2% до минимального уровня за 5 лет.

И немного об акциях. Обещания главы компании Тима Кука снизить цены на развивающихся рынках, а также рост выручки от предоставления услуг спасли бумаги Apple от провала. Напротив, рынок поверил в очередной разворот и поднял бумаги на 6,83%. Прибыль от игровых видеокарт и ожидания сильных продаж новой продукции в текущем году подняли акции AMD на 19,95%. И, наконец, Boeing (+6,25%) также ожидает сильный рост продаж в текущем году. Бумаги Tesla подорожали на 3,8% в рамках регулярной сессии, но уже после её закрытия подверглись распродажам из-за убытков более $1 млрд в IV квартале. Акции AT&T (-4,33%) также были наказаны за отчёт хуже ожиданий, но уже в рамках регулярных торгов. По итогам дня DJIA вырос на 1,77% до 25014,86 п., а S&P 500 поднялся на 1,55% до 2681,05 п.

На азиатских торгах доходность 10-летних казначейских обязательств была на уровне 2,68%. Кроме смягчения позиции ФРС, азиатским инвесторам понравилась статистика из Китая, которая оказалась немного лучше ожиданий. Индекс деловой активности в промышленности Китая немного подрос до 49,5 п. с 49,4 п. в декабре. В сфере услуг индекс активности поднялся до 54,7 п. с 53,8 п. в декабре. В Ю. Корее Samsung Electronics сообщила о падении операционной прибыли в IV квартале на 30%, а также о прогнозе снижения прибыли с рекордных значений 2018 года в 2019 году. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20769,08 п. (+1,03%), Hang Seng — 27931,54 п. (+1,04%), Shanghai Composite — 2586,59 п. (+0.43%).

Внешний фон способствует тому, чтобы отечественный рынок начал день ростом. Нефть дорожает, азиатские индексы растут, сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Кроме того, во второй половине дня могут появиться первые слухи с переговоров США и Китая. Вряд ли текущий раунд вовсе закончится без результата. Поэтому рынки вполне справедливо рассчитывают, если не на полномасштабное соглашение, то на более конкретизированный итог, чем на переговорах в начале января. Соответственно, ждём движения индекса МосБиржи в диапазон 2530-2550, а также попытки укрепления рубля до уровня 65 за доллар.



