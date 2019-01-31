Рынок акций РФ и рубль в четверг в начале дня повысятся после решения ФРС США сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

Мягкая риторика Федрезерва обеспечит поддержку рублю в четверг, однако инвесторы также будут пристально следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем.

ПРОГНОЗЫ

"Вчера ФРС США порадовала участников рынка ценных бумаг. Как и ожидалось, ставка была оставлена неизменной… Регулятор отметил, что будет терпелив в определении дальнейшей динамики ставки", — комментирует Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Новый этап смягчения риторики ФРС оказал поддержку группе валют развивающихся стран, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. При текущем новостном фоне пара доллар/рубль может сместиться в диапазон 65-65,5 рубля, полагает он.

"Падение доллара США до четырехмесячного минимума после решения ФРС незамедлительно отразилось на котировках рубля и теперь на пути его дальнейшего укрепления стоит уровень 65, который пройти с ходу вряд ли удастся. Однако стоит учитывать, что проход отметки 64,90 создаст серьезные предпосылки для усиления позиций российской валюты, которая может перейти в диапазон 61-64 ", — говорит Сергей Дроздов из "Финама".

"Сегодня рубль будет, вероятно, укрепляться на фоне решения ФРС США… Ожидаем новости о результатах переговоров между США и Китаем, которые могут сменить оптимизм на рынке на пессимизм ", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,1-66,05 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы в среду прибавили до 2,2% на фоне заявления Федрезерва США, пообещавшего "терпеливую" монетарную политику.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс NASDAQ растет на 0,41%, на индекс S&P 500 — на 0,11%, на индекс Dow Jones снижается на 0,02%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,06%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,94%, японский Nikkei 225 вырос на 1,06%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,23%.

Стоимость нефти растет на 0,91% — до 62,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро растет на 0,16% — до 1,1498 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций продолжил восходящее движение вторника и закрепился по индексу Мосбиржи недалеко от установленного максимума днем по индексу Мосбиржи на уровне 2513,77 пункта и от максимума текущего года по индексу РТС — в 1200,09 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов среды вырос на 0,54% — до 2511,86 пункта, индекс РТС вырос на 0,64%, до 1198,99 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 55 копеек — до 66,51 рубля, евро — на 26 копеек, до 75,24 рубля, следует из данных Московской биржи.