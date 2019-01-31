Давление на ставки овернайт вчера начало ослабевать. Бюджет вернул примерно 160 млрд руб. обратно в банковскую систему, в результате чего баланс средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро вчерашнего дня увеличился до 2,37 трлн руб. (+202 млрд руб.). Как следствие, спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством практически сошел на нет, а обязательства банков по инструментам постоянного действия Банка России сократились до 288 млрд руб. (-60 млрд руб.).

Ставка однодневного валютного свопа на протяжении дня держалась вблизи 7,40%, однако ее средневзвешенное значение составило 7,61% (-16 бп) вследствие роста волатильности в вечерние часы. Ставки однодневного репо под залог ОФЗ на межбанке торговались разнонаправленно в пределах ±10 бп. Ставка RUONIA во вторник составила 7,78% (+2 бп), а вчера, как мы полагаем, осталась выше 7,6%. Отметим, что однодневный базис (спред между стоимостью однодневного валютного свопа и ставкой RUONIA), среднее значение которого с начала января составляло 15 бп, сузился до нуля.

Движения остальных ставок вчера также были разнонаправленными. Кривая процентных свопов по всей длине сместилась вверх на 2 бп, притом что 3-месячная ставка MosPrime осталась на прежнем уровне в 8,57%. Наклон кривой NDF увеличился за счет того, что ее ближний сегмент сместился ниже на 10–24 бп, в то время как длинные ставки снизились на 2–5 бп. Среднесрочные ставки кросс-валютных свопов повысились на 4–6 бп, тогда как длинные опустились на 6 бп. Спред XCCY на отрезке 2–5 лет расширился до —38 бп и, как мы полагаем, продолжит расти.