Вчерашняя торговая сессия на рынке рублевого госдолга началась нейтрально, котировки большинства ОФЗ менялись мало. Рубль находился в сравнительно узком диапазоне 66–66,1 руб./долл. на фоне небольшого роста нефтяных цен. В целом ничто не предвещало ажиотажного спроса на ОФЗ в ходе аукционов, и столь высокий к ним интерес – более 86 млрд руб. – стал для нас неожиданным. С одной стороны, цены на нефть выросли за последние пару торговых дней, приблизившись к отметке 62 долл./барр., но с другой – они лишь вернулись на уровень недельной давности, когда интереса к ОФЗ мы не наблюдали.

Вчерашние данные по инфляции оказались хорошими, недельный рост потребительских цен (с 22 по 28 января) замедлился до 0,1%, в результате инфляция в годовом выражении ускорилась до 5%. Это означает, что она пока ниже ожиданий и на ближайшем заседании ЦБ может оставить ставку без изменений. Статистика по инфляции была опубликована уже после аукционов Минфина, успех которых оживил и вторичный рынок. Объем сделок в госбумагах вчера превысил 30 млрд руб., котировки наиболее ликвидных выпусков подросли на 0,1–0,2 п.п. от номинала.