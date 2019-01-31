Динамика ликвидности и ставок МБК указывает на вновь усилившуюся неравномерность распределения ликвидности между банками. До конца периода усреднения остаются считанные дни, запас ликвидности на корсчетах по-прежнему значительный – 2,1 трлн руб., хотя для прохождения периода усреднения в оставшиеся дни банкам достаточно поддерживать корсчета примерно на уровне 1,2 трлн руб. Несмотря на такой запас средств, ставки на межбанковском рынке остаются повышенными, например, MosPrime овернайт уже больше недели держится вблизи отметки 8,0%. Скорее всего, это как раз и является отражением неравномерного распределения ликвидности между банками, есть крупные игроки, которые в начале периода усреднения не создали запаса ликвидности, а потому сейчас вынуждены наращивать объем средств на корсчетах. Сегодня росту спроса на ликвидность будет также способствовать эффект конца месяца. Уже вчера банки выводили из-под залога ОФЗ, использованные в качестве обеспечения по репо под залог госбумаг, вчера задолженность по этому инструменту сократилась почти на 150 млрд руб. Чтобы компенсировать этот отток средств, банки нарастили задолженность перед ЦБ по кредитам под нерыночные активы, ставка по которым составляет от 8,75%. Как раз сохраняющийся спрос на этот вид фондирования и удерживает ставки межбанковского рынка на повышенном уровне. Завтра ситуация может измениться, и ставки на рынке МБК могут пойти вниз.