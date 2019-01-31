В декабре прошлого года ФРС подняла ставку до 2,5%, запланировав еще два ее повышения в 2019-м. Однако спустя полтора месяца ситуация кардинально изменилась: ФРС отказалась повышать ставки и заявила о намерении придерживаться гибкой монетарной политики. На данный момент неизвестно, сколько раундов ужесточения ДКП будет в текущем году. По словам Джерома Пауэлла, это будет полностью зависеть от макроэкономических данных. Кроме того, подтвердилась версия о том, что регулятор скорректирует подход к сокращению своего баланса в зависимости от состояния ликвидности на рынках. Благодаря этому американские фондовые площадки в конце дня прибавили более 1%.

В целом понимание изменения курса Федрезерва появилось еще в начале января из двух выступлений Джерома Пауэлла. Однако на этот раз эта позиция была обозначена в ходе официальной пресс-конференции, посвященной политике регулятора в отношении ставок. Стоит сказать, что в протоколах заседания ФРС изменилась формулировка: вместо very strong case, начали говорить strong case, что показывает снижение уверенности членов FOMC. Еще одним драйвером роста выступило допущение Джеромом Пауэллом возможности кризиса. В этом случае ФРС начнет снижать ключевую ставку, а если это не поможет, снова будет запущена программа количественного смягчения. Было отмечено, что у регулятора по-прежнему есть возможность нарастить баланс, несмотря на его большие размеры (чуть более $4 трлн).

На фоне всех вышеперечисленных новостей на рынках возобновится «бычье» настроение, которое поможет индексу S&P500 достичь отметки в 2750 пунктов в ближайшие две недели.



