В первые часы после открытия в четверг рубль укрепил свои позиции, достигнутые еще накануне вечером после итогов заседания ФРС. К полудню рубль прибавлял порядка 0,3% к доллару и еще в первый час торгов был близок к отметке в 65,2, обновляя таким образом максимум с 19 ноября прошлого года. Среди других валют на развивающихся рынках схожую положительную динамику в четверг утром показывала турецкая лира, однако к середине дня валюта практически растеряла все преимущество. В свою очередь, южноафриканский рэнд и индийская рупия теряли позиции с самого утра, что свидетельствовало о неоднозначном настроении инвесторов на площадках EM, даже несмотря на ослабление доллара к основным валютам (индекс DXY к середине дня в четверг оставался в небольшом минусе). Помимо итогов заседания ФРС поддержку рублю в четверг оказывали и котировки нефти, прибавлявшие порядка 0,5-0,6% по марке Brent.

Несмотря на волну распродаж, накрывшую американский доллар после итогов заседания ФРС, настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему остаются тревожными из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем. В четверг завершится очередной раунд двухдневных американо-китайских переговоров, итоги которых могут вновь оказаться безрезультатными, что умерит аппетит инвесторов на площадках ЕМ и скорректирует локальные валюты. В этом случае на российском рынке можно ожидать возвращения доллара в диапазон 65,5-66,0 руб.



