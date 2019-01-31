В период с 21 по 28 января индекс потребительских цен в России вырос на 0,1%, а среднесуточная инфляция составила 0,018%, что значительно ниже показателя, который был зафиксирован в предыдущие три недели (0,042%). При этом инфляция с начала года составила 1%.

Если среднесуточная инфляция останется на уровне 0,018% до конца месяца, помесячный рост потребительских цен в январе не превысит 1,1%, что неплохой результат с учетом повышения НДС. Вместе с тем следует отметить, что недельная инфляция рассчитывается на основании потребительской корзины, в которой по большей части учитываются цены на продукты питания и бензин, а также регулируемые тарифы, т. е. категории, которые повышение НДС почти не затронуло.

В то же время для расчета помесячной инфляции используется корзина, включающая большее количество товаров и услуг, так что эта статистика, которая выходит на следующей неделе, будет очень важна для понимания инфляционных тенденций.

Тем не менее, судя по недельным данным (их вклад в помесячный показатель составляет 33%), инфляция сильно замедлилась после ускорения в начале года. Мы объясняем это двумя факторами: стабилизацией валютного курса и относительно низким потребительским спросом. Мы по/прежнему прогнозируем, что в конце года инфляция в России будет ниже 5%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



