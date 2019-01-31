В отличие от аукционов на прошлой неделе, в этот раз предложенные бумаги были реализованы в полном объеме (25 млрд руб.) при большом спросе (87 млрд руб.), который позволил Минфину установить отсечки по доходности почти без премии ко вторичному рынку (YTM 8,22% по 5-летним и YTM 8,37% по 10-летним ОФЗ). Спросу также способствовала выплата купонов по выпускам накануне (43 млрд руб.).

Сегодня из-за неожиданно сильного смягчения риторики FOMC доходности вдоль кривой ОФЗ сместились вниз на 15-22 б.п. (в частности, доходность 5-летних ОФЗ 26223 опустилась до YTM 8%), что сопровождалось заметным укреплением рубля (почти на 1 руб. к долл. до 65,2 руб./долл.). Такая реакция может быть обусловлена переоценкой ожиданий по ключевой рублевой ставке в диапазон ниже 7,75% по итогам этого года (вслед за смягчением политики ФРС произойдет при прочих равных сокращение оттока капитала из РФ, что умерит волатильность курса рубля).

Также не в пользу повышения ставки сейчас выступает и умеренное ускорение инфляции (по нашим оценкам, она начнет замедляться с начала 2 кв.). Тем не менее, вопрос санкций еще не снят с повестки дня, что ограничивает возможное снижение доходностей ОФЗ.