Итоги вчерашнего выступления главы ФРС Пауэла ещё больше распалили эйфорию на финансовых рынках. Впрочем, это было ожидаемо. Ввиду явных признаков замедления темпов роста мировой экономики, ухудшения дел в Европе и Китае, о котором глава ФРС также напомнил, американский регулятор вынужден был отказаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики и перейти в режим паузы. Боле того, руководитель регулятора дал понять, что готов на корректировку любых деталей для завершения нормализации баланса в свете экономических и финансовых событий, но пока продолжит сворачивать баланс, отказываясь от реинвестирования до $ 50 млрд. Иными словами, если ситуация на мировых рынках опять ухудшится, ФРС перестанет изымать из системы ликвидность. Что же касается ожиданий инвесторов по дальнейшему повышению ставок в США до конца 2019 года, то они скатились почти до нуля. Похоже, все уверовали, что текущий цикл повышения ставок подошёл к концу.

Да, риторика ФРС явно позитивна для рынков акций, но это было вполне ожидаемо, а потому не исключено, что уже в ближайшие дни сработает старое правило – покупай на ожиданиях, продавай на фактах. Как ни крути, но новых денег от ФРС не было и пока не будет, а процесс нормализации баланса продолжится. Просто шикарный рост показали за последние 6 недель американские биржевые индексы, от минимумов декабря он составил почти 15%, теперь самое время задуматься о фиксации прибыли. Ведь уже не за горами новый раунд битвы с шатдауном в США и политические баталии вокруг повышения потолка госдолга США. Существенную поддержу американским индексам оказал не только глава ФРС, но и корпоративные отчёты американских IT-гигантов. Акции Apple после отчёта прибавили почти 6%, а Facebook после вчерашнего отчёта на постмаркете взлетел на 10%. Сегодня после закрытия отчитается Amazon.

Что же касается сегодняшнего дня, то в фокусе внимания ещё одно крайне важное событие для всех финансовых рынков. Ближе к вечеру станут известны итоги второго раунда переговоров между высокими чиновниками Китая и США. Если серьёзных договорённостей инвесторы не увидят, коррекция на рынках акций может начаться уже с завтрашнего дня, тем более, сегодня последний день месяца. Шикарного для инвесторов месяца.

Сводный индекс азиатского региона завершил торги в четверг уверенным ростом, более 1.5%. Китайские индексы прибавили более 2%, а в Гонконге и Японии рост составил около 1%. А вот на европейских площадках особого позитива сегодня нет. Поле того, как в Германии вышли провальные данные по розничным продажам, котировки скатились ко вчерашнему закрытию и пытаются уйти в минус. Объём розничных продаж в Германии рухнул до минимальных значений за почти 10 лет.

Российские биржевые индексы в среду опять штурмуют новые максимумы, но потенциал дальнейшего роста почти исчерпан. Рублёвый индекс Московской биржи прибавил ещё более 0.5%, установив новый хай на отметке 2536 пунктов. Валютный РТС взлетал в первой половине дня почти на 2%, поднявшись до 1224 пунктов – это максимум с марта прошлого года.

Акции Сбербанка поднялись сегодня почти на 2%, достигнув 217 рублей, переписали исторический максимум котировки ГМК Норникель, почти на 2% растёт Северсталь и по 1.5% прибавляют Мосбиржа и Мечел. Два других российских тяжеловеса, бумаги Газпрома и Роснефти уже торгуются в минусе, теряя около 0.4%. В аутсайдерах пока находится ритейл

Индекс промышленных металлов после вчерашнего роста на 2% сегодня торгуется нейтрально. Цены на никель повышаются на 0.5%, по алюминию снижение на 0.1%. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.3% превысив 1323$. Котировки нефти марки Brent показывают скромный рост почти на 0.3%, консолидируясь чуть ниже 62$ за баррель. Количество спекулятивных коротких позиций на рынке нефти за последние дни резко снизилось, значит, шансов для дальнейшего роста осталось не так много.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня вплотную подобрался к отметке 65, откуда стоит готовиться к развороту на горизонте пары месяцев. Индекс доллара после вчерашних комментариев Пауэлла скатился вниз почти на 1%, до 95 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар после заседания ФРС взлетела до 1.15, откуда тоже можно ждать снижения, ибо данные по экономике Европы выходят просто ужасные.

Ещё большего позитива на рынках акций ждать явно не стоит. Если сегодня провалятся переговоры между Китаем и США, от текущих отметок может получиться хорошая коррекция, до 5% минимум.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но потенциал роста тает с каждым днём. Валютный индекс преодолел важный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, но пока мы можем говорить лишь о проколе, а не о пробое. Если вдруг рублёвый индекс, по итогам дня опустится ниже 2450 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март, риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими.