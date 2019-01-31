На фоне общего позитива на рынках рублю удается укрепиться до уровней 65,3. Начало февраля может стать для рубля продолжением положительной январской динамики.

Сейчас рублевый актив укрепляется вместе с другими валютами emerging markets. Главным поводом для фронтального подъема рынков стали итоги заседания ФРС. Американский регулятор, на наш взгляд, превзошел даже наиболее оптимистичные ожидания рынка. Так, дан четкий сигнал о паузе в повышении ставок – ожидания рынка на этот год переориентировались на сохранение текущего уровня ставок (2,25-2,5%). Другими словами, сейчас наблюдается перевес в сторону ожиданий возвращения ФРС к снижению ставок, нежели к их повышению.

Если в отношении взглядов американского регулятора на вектор повышения ставок в рынке и до самого заседания были сформированы надежды на смягчение политики, то обсуждение программы сокращения баланса регулятора усилило оптимизм. Исходя из последних заявлений Пауэлла, планы по реализации программы «количественного ужесточения» могут быть пересмотрены как в отношении темпов сокращения, так и их объемов. Более того, впервые в заявлениях нового руководства ФРС прозвучал намек на возможность использования монетарных стимулов для поддержания экономики в случае появления такой необходимости.

Тем не менее у ФРС остается и место для маневра – по ставкам дан четкий сигнал, однако процесс сокращения своего баланса остается на рассмотрении у регулятора. В результате американские монетарные власти в очередной раз сделали все необходимое для того, чтобы дать рынкам «зеленый свет». Полагаем, что как минимум данные стимулирующие рост импульсы коммуникационного канала сохранят свое присутствие на ближайших заседаниях ФРС.

Таким образом движение рубля до конца недели будет определяться рыночными настроениями. Заметим, что с повышением аппетитов к покупке риска нефтяные котировки при прочих равных условиях будут получать позитивный импульс, транслируя его в поддержку рубля.

В краткосрочной перспективе главным фактором неопределенности остается итог переговоров между США и Китаем. Сейчас новостной фон по данному направлению характеризуется почти полной «стерильностью». Полагаем, что инвесторы не ожидают прорыва на этих переговорах, но появление любых позитивных подвижек на пути к компромиссу усилит текущий risk-on.

Ожидаем, что курс рубля в ближайшей перспективе может предпринять попытки для укрепления выше уровней 65. В случае их успешной реализации укрепление может продолжаться до уровней 63,7-64,5. По нашим оценкам, недельный коридор для движения рубля находится в широком диапазоне 63,7-66,9.